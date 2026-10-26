Messi vuelve a soñar con el Balón de Oro 2026: a qué hora es la gala y quiénes son los favoritos

Lionel Messi vuelve a estar en el centro de la escena del fútbol internacional. Con ocho Balones de Oro en su historial, una cifra que ningún otro jugador logró alcanzar, el capitán argentino aparece nuevamente entre los aspirantes al prestigioso reconocimiento, después de una temporada en la que volvió a demostrar su vigencia dentro de las canchas.

Este lunes 26 de octubre se celebrará la 70.ª edición del Balón de Oro 2026, una ceremonia que reunirá a las principales figuras del fútbol mundial y que tendrá una particularidad: por primera vez, la gala se trasladará de Francia a Londres, donde se conocerá al mejor futbolista de la temporada.

Este lunes se celebrará la 70.ª edición del Balón de Oro 2026

En esta oportunidad, Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé aparecen entre los principales favoritos para quedarse con la estatuilla. Sin embargo, la competencia está lejos de tener un ganador definido, ya que son 30 los futbolistas nominados que buscarán quedarse con uno de los premios individuales más importantes del deporte.

Entre los candidatos también se encuentra Fabián Ruiz, integrante de la selección española campeona del mundo y ganador de la Champions League con el Paris Saint-Germain. Sus logros, tanto individuales como colectivos, lo posicionan como otra de las alternativas que podrían sorprender durante la ceremonia.

La elección del ganador tendrá en cuenta el rendimiento de los jugadores a lo largo de la última temporada, así como sus actuaciones individuales y los títulos conseguidos con sus respectivos equipos. Por eso, la expectativa crece a medida que se acerca el momento de conocer quién logró imponerse en la votación.

Messi vuelve a estar entre los nombres destacados en el Balón de Oro

A diferencia de las ediciones anteriores, la ceremonia no tendrá lugar en Francia. Esta vez, el London Palladium será el escenario elegido para recibir a las grandes estrellas del fútbol, en un recinto con capacidad para aproximadamente 2.000 espectadores.

El cambio de sede responde a un homenaje a Sir Stanley Matthews, quien en 1956 se convirtió en el primer futbolista de la historia en recibir el Balón de Oro. La organización decidió recordar su legado en esta nueva edición del reconocimiento.

El evento estará organizado por France Football y la UEFA, que reunirán a los nominados, entrenadores y otras personalidades del deporte para distinguir a quienes tuvieron un desempeño destacado durante la temporada. Aunque varios candidatos llegan con posibilidades de quedarse con el premio principal, el resultado se mantendrá como una incógnita hasta el tramo final de la ceremonia.

Alexia Putellas aparece como la principal favorita para la categoria futbol femenino

Además del Balón de Oro masculino, la ceremonia también reconocerá a la mejor futbolista del mundo, una categoría en la que Alexia Putellas aparece como la principal favorita.

De confirmarse los pronósticos, la española conseguiría su tercera estatuilla individual y ampliaría su historial de reconocimientos en el fútbol internacional.

Por otra parte, también se entregará el premio al mejor entrenador, una distinción que podría quedar en manos de otro español. Luis de la Fuente y Luis Enrique se perfilan como los principales candidatos para recibir el galardón. En cuanto al reconocimiento al mejor equipo de la temporada, todavía no existe un favorito claro, por lo que será otra de las categorías que mantendrá la expectativa durante la noche.

Balón de Oro 2026

A qué hora comienza y dónde ver la ceremonia

La entrega del Balón de Oro 2026 se realizará este lunes 26 de octubre, a partir de las 21:00 horas de España, es decir, las 17:00 de Argentina.

Sin embargo, quienes esperen conocer al ganador del premio masculino deberán tener paciencia, ya que el anuncio principal está previsto para aproximadamente las 23:00 de España, cuando en Argentina sean las 19:00.

Londres se prepara para una noche en la que se conocerá al nuevo

La ceremonia se podrá seguir en España a través de Movistar+, plataforma que adquirió los derechos de transmisión del evento.

Con Messi nuevamente entre los nombres destacados, una competencia que reúne a algunas de las mayores figuras del fútbol y varios premios todavía sin un favorito definido, Londres se prepara para una noche en la que se conocerá al nuevo ganador del Balón de Oro y se escribirá otro capítulo en la historia del deporte.