Trebucq le soltó la mano al Gobierno desde Brasil después de que farmearan aura en Casa Rosada: "Perdió Milei"

Nadie lo esperaba de ese lado.... ¿o sí? Esteban Trebucq, uno de los periodistas más recalcitrantemente cercanos al oficialismo, viajó a Brasil como enviado especial de LN+ para cubrir el balotaje y volvió con un diagnóstico que en la Casa Rosada no debe haber caído bien.

Con la derrota de Flávio Bolsonaro todavía fresca, lo dijo al aire sin pelos en la lengua: "Ayer Milei perdió acá el gobierno argentino perdió acá. El gobierno argentino esperaba que gane Bolsonaro y apostó a la victoria de Bolsonaro fue muy enfático, muy contundente. Este es el resultado técnicamente perdió Milei", expresó contundentemente mientras Luis Majul sonreía con cara de pocos amigos.

Flávio Bolsonaro

Lo que más le molestó a Trebucq fue lo que vio desde San Pablo: la postal del balcón de la Casa Rosada, donde la cúpula del Gobierno celebraba como si nada mientras en Brasil asumía el triunfo Lula da Silva. Y eligió un blanco concreto: el canciller Pablo Quirno.

"Yo no sé que es el six-seven el eleven ahí me perdí, soy medio antiguo perdón. Ví que andaba bailando el canciller en un balcón, qué se yo. Esto es muy personal pero esperaba que el canciller tenga alguna consideración sobre lo que pasó aquí, para eso está el canciller o está para bailar en el balcón de la Casa Rosada ", se preguntó embroncado.

"Yo esperaba que el Canciller Pablo Quirno felicite al pueblo de Brasil y reconozca el triunfo de Lula, no que BAILE SIX SEVEN en el balcón con Milei" Milei ya es patético e insostenible hasta para sus voceros más chupaculos https://t.co/a4LQYb6Q89 — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) October 26, 2026

Y fue más lejos, con el reproche de que la Cancillería no saludara el resultado: "No sé, no debería haber dicho 'felicito al pueblo brasileño por la elección democrática'. Es que yo vi una expresión democrática aquí o el canciller felicita a algunos dependiendo de si le gusta o no. Bailando en el balcón, ahí me llamó poderosamente la atención, te digo la verdad y lo digo con máximo respeto al canciller Quirno".

El aura que no vio

El reto tuvo un punto ciego. En ese mismo balcón, el lunes por la mañana, el propio Javier Milei salió junto a Karina Milei y Sandra Pettovello a hacer con las manos el gesto de "farmear aura", a pura sonrisa, a menos de 24 horas de la derrota de su candidato preferido en Brasil.

🔴 AHORA | Milei hizo el "six seven" en Casa Rosada Tras el triunfo de Lula en Brasil y frente a una Plaza de Mayo vacía, el presidente salió al balcón de Casa Rosada e hizo "six seven" junto a integrantes de su Gabinete. — C5N (@C5N) October 26, 2026

De eso, Esteban Trebucq no dijo nada. Cargó contra el canciller por bailar, pero no mencionó al Presidente que hizo lo mismo a su lado. El periodista que llegó a decir que "perdió Milei" eligió no criticarlo a él.