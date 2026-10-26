Zona fría: quiénes pierden el subsidio al gas con el nuevo decreto y cómo hacer para no quedarse afuera

Ya es oficial: el régimen de zona fría se achica y miles de hogares van a perder el descuento en la factura de gas. El Gobierno publicó este lunes en el Boletín Oficial el Decreto 1266/2026, que reglamenta el Capítulo I de la Ley 27.828 y define quién sigue en el esquema y quién queda afuera.

La norma lleva las firmas de Javier Milei, del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Economía, Luis Caputo. Además de los cambios en la cobertura, modifica el funcionamiento del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas y redefine las obligaciones de los organismos públicos y de las empresas del sector

Zona Fría

El recorte apunta a las localidades que se habían incorporado al régimen en 2021. Desde ahora, la ubicación geográfica deja de alcanzar para tener el descuento. Entre las ciudades afectadas están:

Mar del Plata

Bahía Blanca

Tandil

Olavarría y Azul

Necochea

Pinamar y Villa Gesell

Junín y Pergamino

San Nicolás

La cobertura automática se mantiene solo para la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna. Los hogares de las zonas excluidas no pierden toda posibilidad de asistencia. Pueden pedir una ayuda adicional si están inscriptos en el Régimen de Subsidios Focalizados, viven en las subzonas bioambientales que contempla la norma y cumplen al menos una de estas condiciones:

Ingresos familiares netos de hasta tres Canastas Básicas Totales para un hogar de cuatro integrantes Un integrante con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP Un integrante que cobre la pensión vitalicia de veterano de la Guerra de Malvinas Una persona del hogar con Certificado Único de Discapacidad (CUD). En este caso, la autoridad de aplicación evaluará si corresponde la asistencia económica.

Qué hacer para no perder el descuento

Inscribirse en el Régimen de Subsidios Focalizados . Es la condición de base: quien no esté anotado no podrá pedir la ayuda.

Es la condición de base: quien no esté anotado no podrá pedir la ayuda. Revisar los datos del registro . Ingresos, integrantes del hogar y domicilio tienen que estar actualizados y coincidir con el titular del servicio de gas.

Ingresos, integrantes del hogar y domicilio tienen que estar actualizados y coincidir con el titular del servicio de gas. Tener a mano la documentación que acredite alguna de las condiciones. CUD, certificado del ReNaBaP o la constancia de la pensión de veterano.

CUD, certificado del ReNaBaP o la constancia de la pensión de veterano. Seguir las novedades de la Secretaría de Energía. El organismo todavía debe reglamentar cómo será la inscripción y cómo se acreditarán los requisitos. Hasta que lo haga, el trámite no está del todo definido.

Malargüe continúa con los beneficios

El cambio también afecta a quienes conservan el beneficio. Hasta ahora el descuento se aplicaba sobre el total de la factura. Con el nuevo esquema, la bonificación se calcula solo sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST).

En la práctica, el transporte, la distribución y los impuestos quedan fuera del descuento. Por eso, el monto final de la boleta puede aumentar incluso para los usuarios que siguen dentro del régimen de zona fría.