Sabrina Rojas reveló quién ya no le mueve un pelo: rumores con Mastantuono y el "chongueo" con Luciano Castro

Si no es por su ex, algún romance exprés la vuelve a poner en el ojo de la tormenta. En este contexto, Sabrina Rojas volvió a hablar públicamente sobre su situación sentimental y dejó en claro que su mejor versión aparece cuando está soltera y enfocada en sus proyectos laborales.

En un móvil con Infama, la modelo reconoció que las horas del día no le alcanzan para cumplir con todos sus compromisos. Sin embargo, aseguró que disfruta de esta etapa profesional, ya que trabajó durante años para conseguir el lugar que ocupa actualmente.

Sabrina Rojas volvió a hablar públicamente sobre su situación sentimental

Aunque comenzó hablando de su exigente rutina, la cronista llevó la conversación hacia el terreno amoroso y le preguntó si volvería con alguna de sus ex parejas. "No volvería con ninguno, ya me acomodé", respondió, dejando atrás algunas declaraciones que había realizado semanas atrás.

"Es una responsabilidad, porque si decís con ninguno que parece que con Pepe terminó todo mal, si digo con Pepe (Chatruc) parece que estoy mendigando amor", explicó sobre las distintas interpretaciones que generan sus palabras y sentenció: "Sola soy mi mejor versión".

Sabrina Rojas habló de Pepe Chatruc

La conversación también dio lugar a uno de los rumores que más repercusión generó en los últimos días: su supuesto vínculo con Franco Mastantuono. Lejos de alimentar las especulaciones, Rojas reconoció que la situación le provocó incomodidad. "Me agarró mucho pudor verme en los portales con una persona que ni conozco", expresó.

En ese sentido, la actriz explicó que suele jugar con la información que comparte durante las entrevistas para desviar la atención de su verdadera vida privada, aunque esta vez la estrategia no salió como esperaba: "Hoy también me pasa que yo juego mucho con la realidad, pero también lo decoro un poquito, muchas veces para distraer, que no se sepa el personaje. Y esta vez me salió mal porque decodificaron a una persona que no sé. Espero que no tenga novia porque me muero de la vergüenza ", detalló la conductora.

❤️ SABRINA ROJAS "SIN AGENDA" PARA EL AMOR #Infama @_MarcelaTauro @JotaxTV https://t.co/uHvsg0Sbbq — América TV (@AmericaTV) October 25, 2026

Sin embargo, sus exparejas volvieron a convertirse en protagonistas de la entrevista. Esta vez, Rojas reveló cómo se encuentra actualmente su relación con Luciano Castro, el padre de sus hijos, con quien atravesó diferentes conflictos desde su separación. "Tenemos idas y vueltas. Hay veces que coincidimos o aún cuando nos peleamos lo podemos hacer desde una charla y otras veces que no nos aguantamos ni escucharnos respirar. Ahora estoy pasando como un buen momento donde podemos pasar algún que otro momento en familia y demás", se sinceró.

Además, aseguró que se alegra por el presente del actor y que, más allá de las diferencias que puedan existir entre ellos, siempre desea que le vaya bien: "Él está muy bien y a mí me pone muy contenta que él esté muy bien. Es como siempre dije, a mí no hay cosa que me convenga más que a él le vaya bien y que él esté bien", sostuvo.

Sabrina Rojas negó la posibilidad de volver con Luciano Castro

La modelo explicó que su deseo está directamente relacionado con el bienestar de los hijos que tienen en común y remarcó que la estabilidad emocional y económica de Castro también repercute positivamente en su familia: "No hay nada mejor que mis hijos tengan un padre feliz, un padre estable, un padre económicamente tranquilo. O sea, a mí me conviene que a Luciano le vaya bien. Por eso voy a ser la última en desearle el mal ", opinó.

Finalmente, la periodista decidió ir un paso más allá y le preguntó si existía alguna posibilidad de reconciliación con el actor. Lejos de dejar una puerta abierta, Sabrina Rojas fue contundente y descartó por completo volver a tener una relación sentimental o íntima con Luciano Castro: "¿Volverías a ser pareja con él?", consultó la cronista, a lo que la conductora respondió sin vueltas: "No, ¿con Lu? No. ¡Ni loca! No; lo adoro, lo quiero, pero yo no gusto más de él. Te tiene que gustar una persona para chonguear. Y yo no gusto más de él", remarcó.