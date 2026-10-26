Hasta Majul rechazó la hoguera y las amenazas de Milei a sus colegas: "es malo y repudiable"

La reciente acusación pública de "golpistas" del presidente Javier Milei a periodistas que lo investigaron la causa $Libra en la cual la Justicia lo absolvió en los últimos días y la petición de que estos sean quemados en "la hoguera", despertó críticas por parte de sus propios aliados. El ultraoficialista conductor de LN+ Luis Majul, fue uno de los que cuestionó la dinámica cargada de insultos del mandatario y aseguró que no le favorece de cara a una eventual reelección.

"Milei instala en la agenda pública asuntos que no lo favorecen", explicó el periodista al aire de su programa en El Observador, tras enumerar los sucesivos elogios que tiene para con el economista libertario. En ese sentido, se refirió a "otro Milei" que en su opinión es "demasiado agresivo" y "usa palabras ofensivas para justificar su indignación".

"Ese aspecto de la personalidad, no sólo a mi entender, es malo y repudiable", sentenció Majul. "Además, parece poco inteligente porque repercute en el ambiente de la conversación pública de todo el país y al mismo tiempo lo aleja al propio Milei de cientos de miles de argentinos a los que ahora mismo les está pidiendo el voto para ser reelecto el año que viene", aclaró después.

Más adelante, el conductor se colocó en el campo de "los pocos" que le señalan al mandatario "en la cara y en público", lo que piensan de "sus insultos desproporcionados" y hasta se animó a trasladar la respuesta que suele ofrecer Milei: "putear no es peor que encabezar operaciones extorsivas". "A mi entender se trata de un razonamiento equivocado", consideró Majul.

Natalia Volosín fue una de las agredidas por el presidente Milei.

Según el periodista oficialista, Milei podría mantener sus críticas "sin putear o usar metáforas violentas". A su vez, señaló que "adjetivar con semejante virulencia, en vez de poner sobre la mesa, por ejemplo, un debate necesario sobre el periodismo en general y los intereses concretos por los que están atravesados los medios, pone a los argentinos a discutir sobre los insultos de Milei o su presunta inestabilidad emocional".

Tras ser sobreseído en la causa por el caso $Libra, Milei había asegurado que debían ir "a la hoguera" los periodistas Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosín y Luis Novaresio, a quienes acusó de "golpistas" y llamó "hijos de puta", durante su intervención en la cena de recaudación de la Fundación Faro.