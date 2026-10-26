León XIV confirmó la gira por Sudamérica en el medio de su recuperación: visitará Uruguay, Argentina y Perú

La espera terminó y el papa León XIV confirmó a través de sus redes sociales que realizará la gira por Sudamérica que tenía prevista para hacer entre el 6 y el 17 de noviembre, luego de la sorpresiva operación en la que le extirparon un tumor maligno de sus pulmones y de la cual todavía se encuentra en recuperación.

"Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría", escribió León XIV en su cuenta de X (ex Twitter), mientras que acompañó el posteo con los nombres de los tres países que visitará: Uruguay, Argentina y Perú.

El mensaje de X del papa León XIV, para comunicar que finalmente realizaría la gira por Sudamérica.

Los problemas de salud que afectaron a Su Santidad despertaron preocupación en su entorno y entre los fieles de la Iglesia católica de Argentina y Sudamérica, ante la posibilidad de que la gira pudiera ser cancelada en pos de algún tratamiento específico que pudiera llegar a hacerse el máximo líder de la institución. Según confirmó el Vaticano en un comunicado, el médico Luigi Carbone, informó que la recuperación de León XIV "avanza bien" y goza de "buena salud".

También aclararon que Su Santidad "ha expresado alegría y entusiasmo" por su próximo viaje hacia América Latina, además de manifestar "sus esperanzas" de que dicha visita "fortalezca el compromiso de los cristianos en la proclamación del Evangelio".

León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre.

"Estoy deseando regresar al continente donde he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para que abramos nuestros corazones los unos a los otros, fortalezcamos nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovemos nuestro compromiso de proclamar el Evangelio con alegría", aseguró el Papa desde el texto emitido por la Santa Sede.

En la Argentina estará del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre. Estará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en Córdoba y en la provincia de Buenos Aires. Entre las visitas características que hará, el último día irá a la Cárcel de Devoto, la cual sostuvo a algunos presos todavía dentro, en el marco de la mudanza que se encuentra en plena realización.

El papa León XIV visitará la Basílica de Luján y la Cárcel de Devoto.

El mismo día visitará la Basílica de Luján y hasta hará una ceremonia de despedida en el Aeropuerto de Ezeiza, cuando parta rumbo a Perú. A partir de toda la agenda que llevará adelante, es que se aplicarán feriados. El lunes será para todo el país, el martes para CABA y Córdoba y el miércoles exclusivamente para el territorio bonaerense.

Antes de tocar suelo argentino estará en las ciudades uruguayas de Paysandú, Florida y Montevideo, donde dará una misa en el Estadio Centenario. Donde pasará más días es en el Perú que lo vio florecer como sacerdote. Allí llegará el miércoles y desde allí partirá al Vaticano el lunes 17. Visitará las ciudades de Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.