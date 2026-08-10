Así fue el último adiós a Jorge Messi: la despedida íntima que acompañó todo Rosario

El último adiós a Jorge Messi terminó este domingo 9 de agosto al mediodía en el cementerio parque El Prado, ubicado en la localidad de Pérez, a pocos kilómetros de Rosario. Allí, Lionel Messi, sus hermanos, sus hijos, Antonela Roccuzzo, familiares y amigos más cercanos despidieron al hombre que fue una figura decisiva en la vida personal y en la carrera del capitán argentino.

Jorge Messi murió el sábado 8 de agosto, a los 68 años, luego de atravesar una prolongada enfermedad que lo acompañó la última década de su vida; su estado de salud era conocido por el círculo íntimo y por quienes seguían de cerca a la familia, aunque durante los últimos meses se mantuvo un hermetismo absoluto para preservar su intimidad.

Último adiós a Jorge Messi

La noticia llegó en un momento especialmente sensible para Lionel. El futbolista se encontraba en Estados Unidos, cumpliendo con sus compromisos con el Inter Miami, cuando recibió la confirmación del agravamiento de la salud de su padre y, la mala noticia, se conoció alrededor del último partido del equipo y modificó de inmediato su agenda.

Lionel regresó desde Fort Lauderdale, Florida, en un vuelo privado y aterrizó el sábado cerca de las 20.45 en el aeropuerto de Fisherton, acompañado por Antonela y sus tres hijos (Thiago, Mateo y Ciro), y desde allí se trasladó directamente al cementerio El Prado para reunirse con su familia.

Último adiós a Jorge Messi

La ceremonia fue completamente íntima y estuvo blindada para evitar el ingreso de medios, curiosos y visitantes. El operativo de seguridad se mantuvo durante todo el fin de semana y permitió que la familia pudiera atravesar el duelo sin exposición pública.

El respeto fue la nota dominante y hasta hubo pocas imágenes, escasa información sobre los horarios y ningún intento de forzar la intimidad de los Messi. Los medios de comunicación, en general -pues TN invadió el espacio aéreo del Cementerio El Prado- acompañaron el pedido de reserva, mientras que el pueblo argentino eligió expresar su afecto sin invadir el momento más doloroso.

Último adiós a Jorge Messi

Algunas personas se acercaron a las inmediaciones del predio y dejaron flores y mensajes para Lionel. También pudo verse una ofrenda enviada por la Asociación del Fútbol Argentino y por el cuerpo técnico de la Selección. Desde las rejas, alguien alcanzó a gritar: "¡Fuerza, Leo!".

Jorge fue mucho más que el padre de Lionel: fue su acompañante en los primeros pasos, su representante durante buena parte de su trayectoria y una presencia constante desde los días de Abanderado Grandoli y Newell's. Conoció sus gambetas iniciales, sus frustraciones, sus viajes y la transformación de aquel niño rosarino en una de las figuras más importantes de la historia del fútbol.

La AFA dijo presente

Durante el Mundial, Lionel ya había atravesado la competencia con la preocupación por la salud de su papá: "Pasé unos días difíciles, complicados", había dicho el jugador más amado de la Selección; de hecho, Jorge había cancelado un viaje debido a su estado y gran parte de la familia permaneció a la distancia para acompañarlo. Messi continuó jugando, como tantas veces, sostenido por el vínculo con el hombre que lo acompañó desde el comienzo.

Rosario volvió a recibirlo en silencio . La ciudad que lo vio nacer, que lo acompañó en los momentos más difíciles y que siempre funcionó como refugio familiar, esta vez no necesitó discursos ni grandes homenajes. Alcanzó con respetar las puertas cerradas, bajar las cámaras y entender que detrás del capitán, del ídolo y del campeón del mundo había un hijo despidiendo a su papá.

Lionel y Jorge Messi

Este domingo, luego de la ceremonia, Lionel y su círculo más cercano abandonaron el predio bajo un estricto operativo de seguridad. Las últimas lágrimas quedaron puertas adentro, en una despedida sin estridencias para el hombre que fue brújula, sostén y mentor de la carrera de Messi.