Santiago Caamaño, entre el éxito de Netflix, "Un Cambio Inesperado" y su historia de amor con Nazarena Vélez

Nazarena Vélez y Santiago Caamaño están en pareja desde enero de 2019 y transitan la famosa crisis de los siete años, aunque no en lo hacen en su vida afectiva y emocional, que los encuentra con mucha unidad, sino en el mundo de la ficción, ya que este viernes 7 de agosto estrenarán en el Teatro Picadilly de avenida Corrientes 1524 la obra Un Cambio Inesperado, una comedia en el que abordan con humor las vicisitudes de las relaciones de pareja de la actualidad y que irá todos los viernes y sábados desde las 22.

En diálogo con BigBang , Caamaño reveló que, lejos de estar en un mal momento, con su novia están mejor que nunca. El final del amor entre ambos es algo que los medios de comunicación se encargaron de profetizar desde los primeros meses, mientras que su unión actual demostró todo lo contrario. "Nosotros vamos contra todo, nos amamos mucho, compartimos mucho y estamos muy felices", reconoció el actor.

Nazarena Vélez y Santiago Caamaño están juntos desde el 7 de enero de 2019.

Caamaño tiene más de 20 años de formación actoral y el estreno lo encuentra consolidado en lo profesional. Además, con mucha más notoriedad luego de interpretar al guardiacárcel Rubén, uno de los villanos más malvados que dejó En el Barro, la serie de Netflix que fue furor tanto en el plano local como en el internacional. En ese sentido, aseguró que el papel que hará en Un Cambio Inesperado es una gran oportunidad como para hacer un personaje que se quede mucho tiempo en la memoria de quienes lo disfruten.

La obra que escribieron Casper Espósito y Belén Gomensoro, tiene a Nazarena y Carlos Kaspar en el rol de directores. Además, al elenco lo completa Nicolás Maiques. Para Caamaño, además de todo lo que ya señaló, es una oportunidad más de compartir con su amor desde hace siete años la pasión que más los une a ambos: el teatro.

Es una comedia que tiene todos los condimentos para que el espectador, cuando se siente a ver la obra, sea una montaña rusa de emociones

Están a días del estreno en el Teatro Picadilly, ¿por qué no hay que perderse Un Cambio Inesperado?

- Porque van a salir contentos, se van a divertir de principio a fin, se van a encontrar con tres actores que lo dejan todo en el escenario. Es una propuesta distinta a todas las que hay. Van a pensar, a reflexionar. Creo que es una comedia que tiene todos los condimentos para que el espectador, cuando se siente a ver la obra, sea una montaña rusa de emociones y le pase todo por el cuerpo: que se emocione, que se ría, que se irrite, que reflexione.

Es una época en la que las relaciones de pareja atraviesan muchos cambios respecto al mundo de antes. ¿Juega con eso la obra?

- Sí, juega con todo, con el tipo de vínculo. Más que nada sería el juego de ponerse en el lugar del otro. Estamos en un mundo donde, hoy en día, al ser humano le cuesta mucho escuchar a la otra persona. Escuchar y hasta preguntar. Preguntar cómo estás, cómo te está yendo la vida, escuchar al otro. Entonces también en la obra la propuesta es qué pasaría si yo me pongo en el cuerpo de tu pareja. No solamente todas las cosas que nos pasan en el cuerpo sino también ponerse en el lugar del otro con respecto del trabajo, de sus tiempos, de sus ganas, de cómo está, de cómo fue su día. Se trata un poco de eso.

Un Cambio Inesperado irá los viernes y los sábados a las 22 en el Teatro Picadilly.

Te toca este estreno después de haber dedicado mucho tiempo a la formación profesional. Estudiaste con Julio Chávez, con Agustín Alezzo, con Claudio Tolcachir, ¿cuánto repercute eso en el laburo que estás haciendo en esta obra?

- Todo. Yo soy muy creyente en la formación, en las herramientas que me pueden llevar a esos maestros. Aparte maestros que yo indagué, investigué y elegí para mi formación, porque yo para mí son los mejores que tenemos en el país. Hay muchos maestros muy buenos en Argentina. Me parece que la formación acá en Argentina es espectacular. De hecho tanto en lo de Julio, como en lo de Alezzo, como en lo de Tolca, como en lo de Ricardo Bartis, como en lo de Nora Moseinco, como en todos los lugares que hice teatro, me he encontrado con colegas, compañeros de todo el mundo: de España, de Brasil, de México, de Chile, de Perú.

Acá tenemos una formación espectacular y yo les debo todo a esos maestros a los que elegí. Un placer gigante haber estudiado con ellos. Con Alezzo estudié 12 años, con Chávez estudié tres y después me dirigió cinco. Con Tolca estudié uno solo, con Bartiz estudié dos, con Nora estudié dos. Eso sin contar los seminarios, porque después hice muchos seminarios con figuras como Rubén Szuchmacher, Augusto Fernández y Joy Morris. Me gusta mucho ser un actor formado y a la vez tener oficio. Por eso desde el día uno que me empecé a formar, también salí a laburar y a hacer mis herramientas y a encontrarme con la práctica del día a día.

Esta obra me agarra en una etapa de mi carrera donde estoy muy maduro

Esta obra me agarra en una etapa de mi carrera donde estoy muy maduro, donde ya pasaron más de 20 años de cuando empecé a iniciarme, donde he hecho de todo, he hecho mucho cine, he hecho mucha tele, mucho teatro. Ya perdí la cuenta, pero esta no sé si es mi obra número 42 o 43 en toda mi carrera. Así que me agarra muy maduro, y también ya transité mucha comedia. Casi todos los premios que tengo de teatro son por composiciones dramáticas y ya últimamente vengo haciendo mucha comedia. Me divierto muchísimo y creo que tengo un gran desafío arriba del escenario. Tengo un personaje que es hermoso, para brillar, que si lo hago bien y estoy a la altura me va a dar muchos frutos.

Recientemente tu papel de guardia cárcel En el Barro pegó mucho. ¿A qué le atribuís esta cuestión de que en el streaming ahora en una serie tan exitosa tu rostro, tu laburo empieza a repercutir de forma masiva?

- Me tocó un personaje que es un villano, que es de los más odiados de la serie. Ya desde el guión yo sabía que si lo hacía bien el personaje iba a ser polémico. Tengo escenas muy difíciles, muy jugadas, de violación. Creo que se debe a eso. Y después todo lo que pasó con la serie, que fue número uno a nivel mundial, acá en el país, con un elenco increíble. Tuve compañeras que son maravillosas actrices con las que me tocó trabajar.

Santiago Caamaño en el papel de Rubén, el villano guardiacárcel de la serie En el Barro.

Fue como redondo y también me llegó en El Barro en un momento muy lindo de mi carrera, muy maduro, con mucho oficio, con muchas herramientas para poder hacer cualquier tipo de personaje. Yo me formé del día uno justamente para eso, para no repetirme. Para ser un actor que no se repita, que toque teclas distintas, y poder aprovechar las oportunidades. Y En el Barro me llegó gracias a una obra de teatro que me vieron trabajar. Así que al teatro también le debo todo porque siempre una cosa te va llevando a la otra.

Entre tanta formación, estudiaste periodismo deportivo en el Círculo de Periodistas Deportivos . ¿Qué sensación te dejó la última participación de La Scaloneta en el Mundial?

- La verdad que yo me quedé feliz y después, en el último partido, me quedó algo como agridulce, porque es una selección que no solo juega bien sino que todo el pueblo argentino se siente identificado porque ante toda adversidad se vuelven a levantar. Lo hemos visto en el partido contra Egipto, contra Cabo Verde, contra Inglaterra. Una selección que viene de ser bicampeón de América, de ganar una Finalísima, de ser campeón mundial. Es una selección que yo recontra banco, pero el último partido me quedó algo agridulce. Como creo que nos pasa a todos. No sé. Fue todo raro.

Con Naza nos llevamos increíble, nos encontramos en el momento justo, cuando ninguno de los dos buscaba nada terminamos encontrando todo

Más allá de eso, agradecido con todos los jugadores. Me hicieron pasar un mundial espectacular que no me voy a olvidar nunca más. El partido contra Inglaterra fue increíble, fue el mejor regalo que nos pudieron dar. Ese partido no se podía perder, así que nunca voy a olvidar. Nos quedamos con esa sensación en el último partido, pero fueron espectaculares las remontada y todo lo que dio esta selección.

Desde 2019 estás con Nazarena, con quien vas a protagonizar Un Cambio Inesperado y ustedes, lejos de lo que se suele hablar como la crisis de los 7 años, más que una crisis tienen un estreno, ¿cómo viene esa relación?

- Espectacular, la verdad que con Naza nos llevamos increíble, nos encontramos en el momento justo, cuando ninguno de los dos buscaba nada terminamos encontrando todo. Hemos transitado en la vida muchas cosas. Desde el día uno en que nos pusimos de novio ambos queríamos reírnos mucho, pasarla bien y que uno le haga bien a la otra persona. Lo hemos encontrado, nos hemos conocido haciendo teatro. Somos los dos muy fans del teatro: nos gusta actuar, nos gusta producir, hacemos un gran equipo. Además de compartir la vida compartimos la pasión esta donde nos potenciamos y es todo espectacular.

Santiago Caamaño y Nazarena Vélez.

Ya pasamos los 7 años y medio, ya vamos camino para los 8, que los cumplimos el 7 de enero. Siempre pasa eso: cuando cumplís 7 años te dicen que la crisis de los 7 años, cuando me puse a salir me acuerdo que me daban dos meses, cuando cumplía dos meses me decían que iba a durar tres, cuando cumplía tres la prensa decía que iba a durar cuatro meses, que iba a ser un amor de verano, y acá estamos. Y cuando viajamos a Colonia decían que Colonia es una ciudad donde las parejas se separan. Siempre encuentran algo como para eso, pero nosotros vamos contra todo, nos amamos mucho, compartimos mucho y estamos muy felices. Yo la amo con todo mi corazón.