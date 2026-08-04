Milei se burló de la crisis de los comercios argentinos: "Se quejan pero después compran en Temu o en Shein"

Javier Milei volvió a defender su modelo económico con una curiosa fórmula: la realidad cotidiana puede ser "horrible", pero hay que mirar la película completa. En el stream La Casa, el Presidente aseguró que "la foto es horrible, pero la tendencia de la película es maravillosa" y reivindicó el rumbo de una gestión marcada por el ajuste, la caída del consumo y la motosierra.

El mandatario sostuvo que "el salario real en el sector formal le ganó a la inflación, y en el sector informal, voló". También afirmó que los salarios medidos en dólares se encuentran en el nivel más alto desde 2017, una comparación que contrasta con los reclamos de trabajadores de a pie y los comerciantes que enfrentan una fuerte pérdida del poder de compra.

Javier Milei en La Casa Stream

Milei no esquivó su orgullo por el recorte aplicado al Estado: "La caída salarial del sector público es una consecuencia buscada de nuestro modelo", afirmó y acto seguido explicó: "El salario del sector público cae, es una consecuencia buscada de este modelo . El modelo implica que el ajuste lo paga el Estado, es lo que prometí en campaña, aunque también estamos buscando que el buen empleado público gane más".

La motosierra, lejos de ser una metáfora, volvió a ocupar el centro de su discurso: "La motosierra se cumplió y la caída del gasto público fue del 30% en términos reales. No existe registro histórico de semejante encuadramiento fiscal, menos en el tiempo que lo hicimos", celebró Milei. El problema es que, mientras el Presidente festeja las planillas de Excel, en la calle el ajuste se traduce en menos consumo, menos ventas y más dificultades para llegar a fin -o a mediados- de mes.

-El salario informal VOLÓ, está muy por encima de la inflación

+Cómo se mide el salario del sector informal?

-No, ni idea... QUÉ PASA, NO TE GUSTA EL DATO??? 😠



Milei no tiene NI IDEA de lo que está diciendo, solo repite las BOLUDECES que lee en el algoritmo de Yrigoyen pic.twitter.com/ac0Pdczp2a — Resistencia Nacional (@ResistenciaNac_) August 4, 2026

Ante las críticas por desatender la microeconomía, Milei respondió que su prioridad es ordenar las cuentas y bajar la inflación: "Me tengo que ocupar que vos ganes libertad, de sacarte el Estado de encima, de desregularte, de abrirte la economía, de permitir que aquellos que quedaron postergados protegerlos desde el Capital Humano, esa es mi tarea. Meterte en la micro es robarle a uno para darle a otro", sostuvo.

El Presidente de las fuerzas del cielo también habló sobre la crisis que atraviesan los comercios y ensayó una explicación que cargó la responsabilidad sobre los propios consumidores. Para eso, contó una anécdota: No se puede desde un dato puntual generalizar y justamente es lo que están haciendo. Un ejemplo: el otro día el profe De Pablo se estaba quedando sin tóner, se lo dice a la asistente y a la tarde ya lo tenía. ¿Se lo compró en la librería de tres cuadras? No, lo compró por Mercado Libre ", empezó.

Milei y Sandra Pettovello

Y, como si fuera una ironía para aquellos que intentan sostener sus locales comerciales, dijo sin pelos en la lengua: "Cambió la modalidad de consumo. Es más, mucha gente se queja porque no le entra gente en el local y después va y compra por Temu o Shein. Hay que soltar la hipocresía".

La defensa de Milei deja una foto que lejos de ser maravillosa... incomoda: los comercios pierden clientes porque los argentinos buscan precios más bajos en plataformas nacionales o extranjeras, pero el Gobierno presenta ese desplazamiento como una simple "nueva modalidad de consumo".

Milei también respondió la pregunta del millón: por qué no concretó la dolarización, una de sus principales promesas de campaña. Según sostuvo, la propuesta original no era imponer el dólar de manera inmediata, sino avanzar hacia un esquema de competencia entre monedas.

"Dijeron que yo lo había prometido de manera instantánea", afirmó y luego recordó: "En el momento que yo conté eso por primera vez, en el programa de Pablo Rossi en LN+, yo hablé de la competencia de monedas".

El dólar oficial se dispara a casi $ 1.400

El Presidente explicó que, al ser consultado sobre hacia qué moneda tendería el sistema, respondió que los argentinos elegirían el dólar: "Básicamente dije que el sistema iba a tender a que los argentinos eligieran el dólar. De ahí quedó la dolarización ", sostuvo.

Finalmente, Javier Milei aseguró que el proceso ya está en marcha por otra vía: "Si te fijás hoy existe competencia de monedas. La cuestión de inocencia fiscal, un vehículo para que los argentinos puedan sacar sus ahorros de donde los tengan guardados, básicamente es un proceso de dolarización endógena".