"Estamos re locos": abrazos, festejos y llanto de la Selección Argentina tras eliminar a Egipto

La Selección Argentina dejó todo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta para meterse en los cuartos de final del Mundial 2026. Pero una vez consumada la heroica remontada, la emoción no terminó con el pitazo final. Lo que ocurrió en el vestuario y lo que cada futbolista decidió compartir en sus redes sociales terminó de retratar el espíritu de un grupo que volvió a demostrar que nunca baja los brazos.

El triunfo por 3-2 ante Egipto estuvo cargado de sufrimiento. La Albiceleste perdía 2-0 hasta los últimos minutos, pero reaccionó a tiempo y dio vuelta el partido con los goles del "Cuti" Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. El tanto del mediocampista desató un estallido de emociones dentro del campo de juego y también en el vestuario, donde los jugadores celebraron una clasificación que parecía escaparse.

El festejo de la Selección Argentina

Uno de los primeros en mostrar la intimidad del festejo fue Nicolás Otamendi. En el video que publicó, el plantel entonó el clásico tema de cancha que acompaña a la Selección en cada Mundial: "Señores dejo todo, me voy a ver a Argentina... Porque los jugadores me van a demostrar... Que salen a ganar, quieren salir campeón, que lo llevan adentro, como lo llevo yo". De fondo se escuchó con claridad la voz de Alexis Mac Allister diciendo: " Ahora a descansar, muchachos ". Otro futbolista gritó "¡Un partido más!", mientras que Otamendi cerró la grabación con una frase que resumió el desahogo colectivo: "Estamos re locos".

Con el correr de las horas, las redes sociales se llenaron de publicaciones de los protagonistas. Cada uno compartió imágenes del festejo y dejó en evidencia el alivio tras un partido que se complicó durante gran parte del desarrollo. Varios, además, aprovecharon para dedicarle mensajes de admiración y agradecimiento a Messi, una de las figuras de una clasificación que quedará entre las más emocionantes del Mundial.

Los posteos de la Selección Argentina

Los posteos de la Selección Argentina

Los posteos de la Selección Argentina