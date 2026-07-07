Revés para Insaurralde y Cirio: la Justicia validó los videos de los dólares y profundiza la investigación

La estrategia judicial de Martín Insaurralde y Jesica Cirio sufrió uno de sus golpes más duros desde que comenzó la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El juez federal Luis Armella rechazó el planteo de ambas defensas para excluir como prueba los videos en los que se observa a la exmodelo rodeada de fajos de dólares termosellados, un material que los investigadores estiman podría representar cerca de 10 millones de dólares.

Jesica Cirio y Martín Insaurralde

La resolución no sólo mantiene vigente una de las evidencias más comprometedoras del expediente, sino que además desmonta buena parte de los argumentos con los que la expareja intentó frenar el avance de la causa. Insaurralde, representado por el abogado Fernando Pinto, había solicitado la nulidad absoluta de las grabaciones al sostener que tenían un origen ilícito y que vulneraban la intimidad de quien entonces era su pareja.

Según la defensa, nunca se acreditó que el video cumpliera con los requisitos de "licitud, autenticidad e integridad" y recordó que Cirio había denunciado haber sido víctima de un hackeo, asegurando además que las imágenes podían haber sido alteradas. Bajo esa línea argumental, invocó la denominada doctrina del "fruto del árbol envenenado", según la cual toda prueba obtenida de manera ilegal contamina las actuaciones posteriores.

La defensa de Jesica Cirio, encabezada por Claudio Caffarello, acompañó ese planteo e incluso fue un paso más allá. El abogado sostuvo que la conductora había sido víctima de un delito informático, pero que, en lugar de investigar esa denuncia, el Estado terminó aprovechándose del supuesto material obtenido de manera ilícita para impulsar allanamientos y medidas judiciales. Sin embargo, tanto el fiscal Sergio Mola como el juez Armella desestimaron esos argumentos.

El magistrado recordó que Cirio denunció en 2025 un presunto acceso ilegítimo a su teléfono celular y a su computadora con fines extorsivos, pero ese expediente fue archivado el 27 de marzo de este año por "inexistencia de delito". La resolución fue contundente: la investigación no logró acreditar "la propia materialidad de los hechos denunciados" y, además, la propia Cirio aceptó ese archivo sin presentar ninguna apelación.

Para Armella, ese antecedente "echa por tierra los dichos de las defensas", que pretendían sostener que todo el procedimiento judicial estaba basado en evidencia de origen ilegal. Lejos de cerrar la discusión, el juez dispuso que sean los especialistas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico para la Investigación Penal (DATIP), junto con los peritos oficiales y los designados por las partes, quienes determinen si las imágenes fueron manipuladas o incluso generadas mediante inteligencia artificial, como insinuaron los abogados defensores.

Hasta que esos estudios concluyan, el video seguirá formando parte del expediente. Mientras tanto, la investigación continúa avanzando sobre distintos frentes. Este lunes se realizaron inspecciones oculares simultáneas en el departamento que Cirio posee en Las Cañitas y en la vivienda del country Fincas de San Vicente donde convivió con Insaurralde. El objetivo fue comparar los vestidores de ambas propiedades con el ambiente que aparece en las imágenes difundidas públicamente. La Justicia todavía no confirmó dónde fueron grabados los videos. Las hipótesis apuntan al country de San Vicente, al departamento de Palermo o incluso a una tercera propiedad.

Los abogados de Cirio aseguraron, tras las inspecciones, que desde su punto de vista el vestidor del departamento "no coincidiría visual ni estructuralmente" con el que aparece en las filmaciones. Ahora será una pericia técnica la que deba determinar si esa afirmación es correcta. En paralelo, los investigadores avanzaron con la extracción del contenido del teléfono celular de Cirio y de los dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos: dos tablets y cinco pendrives, uno de ellos encontrado dentro de su Jeep Compass.

La Justicia busca a Jesica Cirio tras los videos de los dólares

La expectativa de la fiscalía pasa por establecer si existen copias de los videos, archivos relacionados o cualquier otra documentación que pueda aportar información sobre el patrimonio investigado. Pero las imágenes de los fajos de dólares no son el único elemento bajo análisis. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) detectó que entre 2016 y 2023 Cirio recibió transferencias desde la empresa estadounidense Zumba Fitness LLC por unos 693.000 dólares.

Además, el expediente refleja que percibió alrededor de 71 millones de pesos provenientes de tres empresas vinculadas al negocio del juego: Desarrollos Turísticos Victoria S.A., Casino de Victoria S.A. e Hipódromo Argentino de Palermo. Entre 2021 y 2023 habría emitido facturas mensuales que oscilaron entre 1,2 y 1,5 millones de pesos. La investigación también puso nuevamente bajo la lupa la lujosa propiedad de Fincas de San Vicente. Armella ordenó tasar el inmueble porque existen sospechas de que el terreno habría sido adquirido mediante testaferros y que la construcción se realizó con mecanismos destinados a ocultar a sus verdaderos propietarios.

La foto del escándalo junto a Insaurralde en Instagram,

Pese al avance de la causa, el magistrado rechazó el pedido del fiscal Sergio Mola para detener a Insaurralde y Cirio al considerar que esa medida todavía resulta "prematura". No obstante, sí dispuso una fuerte restricción sobre ambos: tienen prohibido salir del país y tampoco podrán alejarse más de 50 kilómetros de sus domicilios sin autorización judicial. La medida alcanza además a dos hijos de Insaurralde, a su sobrino Gastón Barrachina, a su ex cuñado Víctor Mario Donadío y a Sofía Clerici, la modelo con la que el exfuncionario fue fotografiado en un lujoso yate en Marbella en 2023, episodio que dio origen al denominado "Yategate".