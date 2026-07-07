En los penales, Suiza le ganó a Colombia y se transformó en el próximo rival de Argentina

La Selección de Colombia que dirige el argentino Néstor Lorenzo no pudo capitalizar todo el fútbol que mostró en el Mundial 2026 y perdió en en los Octavos de Final frente a Suiza, el próximo rival de Argentina en Cuartos de Final. Ahora, los capitaneados por Lionel Messi son el único equipo latinomericano que se mantiene en carrera por lograr levantar el trofeo más ansiado del mundo del fútbol.

Si bien la posesión durante los 120 minutos en los que ambas selecciones disputaron su continuidad en la copa del mundo fue pareja -53% para los europeos y 47% para los sudamericanos-, a la hora de las posibilidades de gol, Colombia superó ampliamente a su rival. Mientras que los latinos tuvieron 15 remates de los cuales tres fueron al arco, sus rivales lograron 7 disparos y sólo dos llegaron a la portería.

Si bien la decepción colombiana sonó con mucha fuerza porque figuraba como el máximo candidato para llevarse la llave, también es un hecho que el actual seleccionado suizo igualó su récord histórico en mundiales de 1954, cuando ofició de local. Allí llegó hasta los Cuartos de Final a los que acaba de clasificar. Aunque por primera vez en la historia, este logro implicó disputar cinco encuentros en una copa del mundo, con la incorporación de los 16avos de Final de la actual edición.