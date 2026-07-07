¡Lo llevan adentro como lo llevás vos! Los festejos de "La Scaloneta" tras la victoria frente a Egipto

Los festejos de los futbolistas tras la victoria 3 a 2 frente a Egipto que puso a la Selección argentina en Cuartos de Final del Mundial 2026 tuvo las dos caras de la moneda de la felicidad en muy poco tiempo. Primero festejaron con la tribuna, después tuvieron un tiempito con sus familiares en la platea y al final descontrolaron en el vestuario, con videos virales que demostraron la fuerte unidad que une al grupo que tiene como capitán a Lionel Messi.

Luego de la definición para el infarto que tuvo el encuentro, los futbolistas estaban exuberantes al punto de que algunos no pudieron ni aguantar sus lágrimas por la enorme presión que habían sufrido, tras perder 2 a 0 a quince minutos del final. En esos catorce minutos en los que se revirtió el marcador, la fe volvió. Y la posibilidad de que todo terminase este martes, fue determinante para el quiebre frenético que atravesó el capitán luego de que el árbitro francés pitara el final.

El primero con quien se abrazó Messi fue Nicolás Otamendi, pero la demostración de afecto más sentida probablemente la protagonizó con Cristian "El Cuti" Romero, pieza fundamental de la remontada, cuando tomó la bandera del equipo y fue adelante para meterla de cabeza, con el primer gol argentino.

Como es habitual, los futbolistas de "La Scaloneta" también le dieron protagonismo a los miles de hinchas que estuvieron en Atlanta. Todos abrazados cantaron y saltaron junto al público que había presenciado, al igual que ellos, cómo la peor pesadilla que parecía configurada, se volvió a transformar en un nuevo sueño, coronado por una remontada que se configuraba como imposible.

Luego de darle lugar a todo el público, la organización de la FIFA cerró un sector de la platea en el cual se encontraban los familiares de los futbolistas. Así, uno por uno, pudo acercarse a festejar con sus seres más íntimos y queridos. Uno de los que más resaltó fue Facundo Medina, quien sorprendió los primeros dos partidos y luego entró como solución en los siguientes dos. El sueño hecho realidad, para un jugador que la peleó desde abajo toda su carrera.

"Señores dejo todo, me voy a ver a Argentina, porque los jugadores me van a demostrar, que salen a ganar, quieren salir campeón, que lo llevan adentro, como lo llevo yo", la canción la cantaron todos los futbolistas en el vestuario argentino, de acuerdo a lo que grabó Otamendi. "Estamos re locos", lanzó, cuando le devolvieron el celular y pudo filmarse con cámara selfie. Tras eso también lo agarró a Alexis Mac Allister con una cara de descontrol, con la lengua afuera, propia de un fanático de una banda de heavy metal.