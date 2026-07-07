"El equipo gira de otra manera": la explicación de Scaloni para el regreso de Paredes

La ilusión argentina se muda a Atlanta. Los octavos de final del Mundial 2026 ya se palpitan en los corazones de los hinchas porque la Selección Argentina se enfrenta a un fuerte y robusto Egipto con un solo objetivo: meterse entre los ocho mejores del planeta. Tras el ajustado triunfo ante Cabo Verde, Lionel Scaloni decidió dar un volantazo en el equipo titular y confirmó el regreso del mejor de los mediocampistas.

Para este enfrentamiento decisivo, el entrenador decidió devolverle la titularidad a Leandro Paredes, el volante de la Roma, que llegó al Mundial con algunas molestias físicas pero que ahora recupera su lugar como eje central para darle una salida más limpia y vertical al equipo.

Leandro Paredes

Scaloni fue contundente al explicar por qué apuesta nuevamente por su número 5 natural: " Paredes es un jugador fundamental. Estando él en la cancha, el equipo gira de otra manera ", aseguró el DT en conferencia de prensa.

El ingreso de Paredes generó dudas sobre la continuidad de Alexis Mac Allister, quien venía cumpliendo con creces la función de volante tapón. Scaloni reconoció su gran labor: "El equipo juega bien y lo ha hecho magníficamente para no ser su posición. Pero el 5 en la mayoría de los partidos ha sido Leandro. Si no hubiera venido lesionado al Mundial, habría sido titular. Cuando la pelota pasa por él se distribuye bien. Encontramos jugadores a otras alturas con un pase mucho más vertical".

Scaloni: Paredes es titular, pero estaba lesionado. Sus suplentes son Alexis o Enzo.



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Argentina saldrá a la cancha con lo mejor que tiene, buscando imponer condiciones desde el primer minuto. La formación confirmada es: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Por su parte, Egipto llega a este cruce tras una batalla épica: el conjunto africano selló su pase a octavos luego de eliminar a Australia en una dramática definición por penales, tras empatar 1-1 en los 120 minutos. Si bien llegan con un desgaste físico importante por el tiempo suplementario, los dirigidos por Hossam Hassan son un equipo ordenado y con transiciones rápidas que exigirán al máximo a la defensa argentina.

Hossam Hassan, DT de Egipto

Este será el primer enfrentamiento entre Argentina y Egipto en la historia de las Copas del Mundo, lo que le da un tinte histórico al encuentro. Sin embargo, los antecedentes previos son favorables para la amada Selección Argentina:

Juegos Olímpicos 1928 . En las semifinales de Ámsterdam, Argentina aplastó a los egipcios con un categórico 6-0

. En las semifinales de Ámsterdam, Argentina aplastó a los egipcios con un categórico 6-0 Amistoso 2008 . El último recuerdo data de un partido en El Cairo, donde la Selección se impuso por 2-0 con goles del "Kun" Agüero y Nicolás Burdisso.

Hoy, a partir de las 13 (hora argentina), la Scaloneta buscará escribir un nuevo capítulo de oro en Atlanta para mantener vivo el sueño del bicampeonato.