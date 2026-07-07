Del funeral virtual a la euforia total: los memes explotaron tras la remontada histórica de Argentina ante Egipto

Argentina no solo protagonizó una remontada épica dentro de la cancha. También vivió un auténtico sube y baja emocional en las redes sociales, donde los hinchas pasaron del pesimismo absoluto al festejo desenfrenado en apenas unos minutos.

El encuentro frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 comenzó como una verdadera pesadilla para la Scaloneta. El seleccionado africano golpeó primero con el cabezazo de Yasser Ibrahim, Lionel Messi desperdició un penal y la Albiceleste se fue al descanso perdiendo 1-0.

Los mejores memes de Argentina Egipto

Como suele ocurrir en cada gran cita mundialista, X, Instagram, Facebook y TikTok se transformaron en una segunda cancha. Mientras el equipo de Lionel Scaloni no encontraba respuestas, miles de usuarios llenaron las redes con mensajes de preocupación, rezos, críticas y, por supuesto, memes.

Los principales apuntados fueron varias de las figuras del equipo. Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Julián Álvarez recibieron cuestionamientos por su rendimiento, mientras que el penal atajado por Mostafa Shobeir Oufa a Messi provocó una verdadera avalancha de publicaciones cargadas de incredulidad y angustia.

El arquero egipcio se convirtió rápidamente en uno de los protagonistas de la conversación digital. Sus atajadas, especialmente la del penal al capitán argentino y otras intervenciones decisivas durante el primer tiempo, lo transformaron en blanco de memes que lo comparaban con los mejores arqueros de la historia.

La tensión aumentó todavía más cuando, ya en el complemento, Mostafa Ziko marcó el 2-0 para Egipto. Con la Selección al borde de la eliminación, las redes se llenaron de publicaciones que hablaban de una despedida inesperada del campeón del mundo y hasta del posible último partido de Messi con la camiseta argentina.

A los 79 minutos apareció Cristian "Cuti" Romero para descontar con un potente cabezazo tras un centro perfecto de Messi. Apenas cuatro minutos después, el propio capitán tuvo su revancha personal: capturó un rebote dentro del área y sacó un zurdazo demoledor para decretar el 2-2 y cambiar por completo el clima del partido.

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Los memes también cambiaron de tono. Las críticas comenzaron a desaparecer y fueron reemplazadas por publicaciones que destacaban el carácter del equipo, la mística de la Scaloneta y la capacidad de reacción de Messi cuando más lo necesitaba la Selección. A los 93 minutos, Lautaro Martínez encontró espacios por la derecha y lanzó un centro preciso para Enzo Fernández. El mediocampista del Chelsea apareció libre por el medio, conectó un cabezazo perfecto y venció a Mostafa Shobeir para establecer el agónico 3-2 que desató una celebración inolvidable tanto en Atlanta como en las redes sociales.

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En cuestión de segundos, las plataformas digitales quedaron inundadas por imágenes, videos y memes celebrando una de las remontadas más espectaculares de la historia argentina en los Mundiales. Uno de los focos del humor estuvo puesto justamente en Enzo Fernández, quien pasó de ser uno de los futbolistas más cuestionados durante buena parte del encuentro al héroe absoluto de la clasificación.

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Otro de los grandes protagonistas fue Messi. El penal fallado quedó rápidamente en el olvido después de su gol para el empate parcial y de la asistencia que había entregado previamente para el tanto de Romero. Los usuarios no tardaron en convertir esa transformación en memes que resumían el cambio de ánimo de todo un país. También hubo espacio para destacar la enorme salvada de Leandro Paredes cuando el partido estaba igualado, una acción que muchos hinchas consideraron tan decisiva como cualquiera de los tres goles argentinos.

LOS MEJORES MEMES

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