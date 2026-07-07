Feinmann llamó "falopero" a Maradona, pero "La Scaloneta" pidió vengar "la copa que le robaron al 10"

El periodista Eduardo Feinmann volvió a mostrar su cualidad para la provocación cuando esta tarde, en el marco de los festejos por la victoria de la Selección nacional ante Egipto, celebró a Lionel Messi "como el mejor de todos los tiempos", en desmedro de Diego Armando Maradona, a quien llamó "resentido, falopero, putañero, abusador, pedófilo" y "tramposo". Mientras tanto, en "La Scaloneta" cantan eufóricos por "la copa que le robaron al 10", por el Mundial de Estados Unidos 1994, el último del nacido en Villa Fiorito.

"¿Por qué creo que es el mejor de todos los tiempos? Muy por encima de Maradona, de Pelé -de todos, pero de Maradona sobre todas las cosas-, porque Maradona representó lo peor del argento: resentido, falopero, putañero, abusador, pedófilo, tramposo, todo lo peor", soltó Feinmann al aire del programa que conduce en A24 y sin tener ninguna prueba de todas las agresiones que soltó.

"Todo lo que no es Messi. Por eso Messi es para mí un gran argentino y representa lo mejor de la esencia argentina. Messi es la familia, la humildad, la decencia, el sacrificio, el trabajo. Messi es todo lo que está bien", añadió después el conductor, con la clara intención de construir una historia paralela de glorias en las que el campeón de México 1986 quede exiliado. "Ojalá los argentinos tomemos su ejemplo. Y ojalá los argentinos tomemos el ejemplo de todo este grupo de trabajo. Y ojalá los argentinos nos comportemos como todo este grupo de trabajo". tribuneó al final.

Lo más paradigmático de todo es que, durante los festejos de la Selección nacional de fútbol tras su pase a Cuartos de Final, cuando los futbolistas se encontraron en el vestuario, dieron rienda suelta a las canciones de este campeonato del mundo, fundamentales tras el hit que significó "Muchachos".

"Soy hincha de la Selección, la aliento con el corazón, ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez", comienza uno de los últimos hits nacionales para el campeonato del mundo, y que sonó hasta el cansancio en los festejos contra Egipto. Aunque la parte más fuerte la tiene en su continuación, donde deja en claro que el ídolo que le metió los dos goles a Inglaterra en México 1986 sigue vigente.

"32 años después,'La Scaloneta' va a vengar, la copa que le robaron al 10, la que no nos dejaron levantar", finaliza el hit de este Mundial 2026. La referencia es al anterior campeonato que celebraron los estadounidenses en 1994, ese en el que le cortaron las piernas a Maradona y que tanto significó para los amantes de la Argentina y el fútbol, algo que evidentemente no sufrió Feinmann.