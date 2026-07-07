Si no agarra la pala él que no la agarre nadie: ATE pidió asueto y Milei festejó la victoria eufórico

La victoria argentina 3 a 2 frente a Egipto que dejó a la Selección en Cuartos de Final del Mundial 2026 fue tan épica que logró que ambos lados de la grieta celebren descontrolados la remontada celeste y blanca. Mientras que el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, reclamó un asueto para los festejos, el presidente de la Nación, Javier Milei, reconoció la frenética definición y elogió el triunfo, pero no le otorgó a nadie el descanso que sí disfrutó durante el encuentro de este martes.

"¿Qué hace, presidente Milei? ¿Vio el partido? Debería definir un asueto nacional. Después de tantos decretos que firmó e independencias extranjeras que festejó, hoy tiene la oportunidad de demostrar su verdadero sentir nacional. Lo hicieron otros países. No desaproveche este momento. ¡Los trabajadores y todo el pueblo se lo merecen!", señaló Aguiar, con un tono provocador por su inédita presencia en la Embajada de Estados Unidos por los festejos de su independencia.

Rodolfo Aguiar de ATE reclamó asueto nacional por la victoria frente a Egipto y chicaneó a Milei.

La referencia de Aguiar fue por el asueto que decretó el presidente paraguayo Santiago Peña, tras la victoria guaraní sobre Alemania, que sacudió los prodes de la vigente copa del mundo. Al mismo tiempo, algunos gobernadores se prendieron a la peñamanía con el último partido y decretaron asuetos provinciales para que sus coprovincianos puedan ver tranquilos y tranquilas la dramática definición: Tucumán, Jujuy, San Juan y La Rioja, fueron algunas de ellas.

Mientras negó el feriado, Milei habló con Radio Mitre y contó que vio el partido con su hermana Karina Milei en la quinta de Olivos. "Era injusto el resultado y estábamos controlando el partido nos encontramos con dos contras que nos vacunaron. No nos van a dar por muertos nunca. Hicimos una remontada histórica", remarcó en diálogo con su "periodista amigo" Gabriel Anello.

"Este grupo no se dio por vencido en ningún momento, siguió peleando, buscando, resurgimos, renacimos y hemos podido revertir esta situación", consideró el economista libertario. "La reputa madre por qué tuvimos que sufrir así", blanqueó más adelante, con una voz quebrada y angustiada por el fuerte pico de estrés que vivieron los 45 millones de argentinos y argentinas.

"La realidad es que todo el mundo sabe que soy termo de Messi, la paso muy mal cuando está desencontrado, cuando pasan cosas como la de hoy en el penal", confesó Milei, quien explicó que "lo pateó fuerte pero el arquero de Egipto tuvo una actuación extraordinaria". "Argentina estaba jugando bien y de contra se come el segundo gol. Estos jugadores son dignos de admiración. Mostraron que nunca hay que rendirse. Nunca se dio una remontada de tres goles faltando diez minutos", aseguró.