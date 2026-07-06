Mauro Icardi acusó a Yanina Latorre de tener un amante desde hace cinco años: "Yo sí tengo pruebas"

La gran pelea de la televisión argentina del momento es, sin dudas, la que protagonizan el futbolista Mauro Icardi y la periodista Yanina Latorre, quienes están enfrentados desde que estalló su primera separación de Wanda Nara. En los últimos días el delantero comenzó a utilizar munición más pesada al punto de que, este lunes, hasta deslizó que tenía pruebas de un supuesto amante de la conductora de SQP en Miami, con quien se frecuentaría desde hace cinco años.

La revelación fue en una historia que subió en su Instagram, en el marco de más reproches y ataques contra la pareja de Diego Latorre. "Hoy llegó el día de las pruebas tan esperado que vendiste, pero se ve que anda cambiando de tema porque no tiene nada y encima le venden pescado podrido como siempre. ¿Habrá sido la fuente de los cinco embarazos?", se preguntó en una primera imagen compartida.

Mauro Icardi cruzó a Yanina Latorre por las pruebas que no presentó para sustentar las acusaciones en su contra.

Las pruebas a las que se refiere el futbolista son las de un presunto amante de su actual pareja Eugenia "La China" Suárez. La última semana Latorre contó que se habían separado ellos por el escándalo de celos que protagonizaron en el boliche Tequila con la influencer Ekaterina Ojeda. Luego de que soltara esa versión, subieron una historia para demostrar que seguían juntos.

En la provocadora historia de hoy de Icardi también adjuntó "la resolución del juez sobre la denuncia" y se preguntó: "¿En dónde dice 'tu info'? Siempre quedás expuesta, amor. Yo siempre tengo pruebas reales", aseguró el futbolista, en un tono provocador que hasta buscó emular los latiguillos de la periodista. Aunque lo más fuerte todavía no lo había tirado.

Mauro Icardi deslizó la existencia de una amante de Yanina Latorre en Miami.

"Aruzza, no nos desviemos del tema que ya la credibilidad la perdiste hace rato. Es más, sos un insulto al periodismo", señaló Icardi en otra historia que compartió después de la de la denucia. "Contale a tus seguidores... el 21 te vas para Miami, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Vas a controlar la relación de cinco años que hay por allá y que tan nerviosa te tiene? No te olvides que yo sí tengo pruebas, así que ni vayas. Ya se aburrieron del atún, amor", cerró el delantero.

La periodista, por su parte, ya adelantó que en su programa en América TV de la tarde del lunes contará más sobre este nuevo ataque de Icardi. El conflicto por el divorcio de él y Nara, y las presiones del juez con posibles multas para que no vuelva a referirse a él en televisión, son parte de la trama.