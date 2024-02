Evangelina Anderson defendió a Demichelis de los rumores de peleas en el vestuario de River: "Les encanta inventar"

Evangelina Anderson se apresuró para descomprimir los rumores que hubo sobre violencia en el vestuario de River Plate, que conduce su marido Martin Demichelis, a partir de algunas publicaciones que realizó en donde intentó demostrar que las marcas en la cara de su pareja son parte de una afección dérmica que arrastra desde octubre. El miércoles a la noche, el entrenador discutió con Esequiel Barco por haber pifiado dos penales frente a Atlético Tucumán, y tras eso lo sacó en el entretiempo. Hay versiones que hablan de golpes de puño entre ambos.

La situación del partido se había dado antes de que finalice el primer tiempo. Tras un penal a favor, el ex Independiente quiso patearlo aunque Miguel Borja también. Tras una breve discusión, el colombiano desistió y a su compañero le atajaron el remate. Entonces Demichelis aprovechó que el VAR le dio una nueva oportunidad porque el arquero se había adelantado, y pidió que sea el número 9 quien lo pateé y no Barco.

A Esequiel no le importó esa demanda y fue nuevamente a hacerse cargo del tiro penal, en un claro acto de desobediencia hacia el director técnico. En esta oportunidad el arquero no se la llegó a atajar, aunque el disparo se fue literalmente a las nubes y no fue gol. Los minutos que siguieron hasta el entretiempo mostraron a un Demichelis en silencio, que se encargó de no dar ninguna indicación.

Lo que sucedió en el vestuario es motivo de discusión. Lo que es un hecho es que Micho lo sacó reemplazado a Barco de la cancha, lo que no se sabe es cuán amable fue esta discusión y si tuvo, como condimento extra, violencia física entre ambos. La versión surgió a partir de las marcas en la piel que se le vieron al entrenador y al delantero que también jugó en Atlanta United norteamericano.

La charla de Evangelina Anderson con su dermatólogo acerca de la afección que sufre Martín Demichelis.

Quien no perdió el tiempo para intentar aclarar la situación fue Anderson. La pareja y madre de los hijos del entrenador riverplatense subió dos publicaciones para desmontar las versiones de crisis en el vestuario, a una semana del superclásico contra Boca Juniors.

"Desde hace meses que Demi tiene el cachete así, acá mi chat el 2 de octubre con mi dermatólogo", escribió en un primer posteo que acompañó con la foto que le mandó al profesional de la salud de la mejilla de su marido. "Cómo les encanta inventar", agregó enseguida.

La explicación de Evangelina Anderson de la afección dérmica que sufre Martín Demichelis.

Luego, ante el hate típico de las redes sociales que recibió, realizó una segunda publicación en la que dio precisiones acerca de la afección diagnosticada. "Che, y los que se burlan de este término desde hace ya un año. ¿Se tomaron la molestia de buscar el significado?", se preguntó. Debajo había una explicación de internet acerca de "Qué es el Jet estrés".

"El concepto alude al agotamiento provocado por los viajes constantes, tanto antes como después de los partidos que es muy común en los futbolistas, especialmente cuando disputan competiciones internacionales como es el caso del Millonario, al que le tocó viajar a Lima, Río de Janeiro y La Paz por la Copa Libertadores", aseguraba la explicación.

Triunfo el amor y quedó atrás la separación: la publicación de Evangelina Anderson con Martín Demichelis por San Valentín.

Más allá de las versiones y las desmentidas, la buena noticia para la familia riverplatense es que detrás de la defensa hay una desmentida explícita a los rumores de que el matrimonio estaba en trámites de separarse, que habían surgido la última semana. En su Instagram, la modelo subió una foto de ambos a la cual le dejó una línea romántica dedicada a su marido: "Feliz día, Demi de mi vida".