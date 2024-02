El feroz ninguneo de la supuesta amante de Peso Pluma a Nicki Nicole: "No sé quién es ella"

No hay forma de hacerle entender al fandom de Nicki Nicole que Sonia Sahar, la voluptuosa chica de pelo largo que iba de la mano con Peso Pluma en un casino de Los Ángeles, no es la responsable de la separación entre los cantantes. Desde que el video se viralizó, los fanáticos empedernidos de Nicki salieron a "matarla" por redes sociales, acusándola de "rompe-hogares", "rompe-familias" y cientos de miles de insultos que no es necesario seguir reproduciendo.

Sahar

Es por eso que, tal vez, Sahar tuvo que dar la cara y salir a explicar algunas cositas sobre aquella noche. Lamentablemente, quiso aclarar pero oscureció aún más el panorama; es que en un mini videos que publicó en sus redes sociales, desconoció nada más y nada menos que a la cantante de hip hop más importante de Argentina, Nicki Nicole. "Mi nombre es Sahar, soy un influencer de Los Ángeles, solo quería venir aquí y hablar sobre lo que está pasando", explicó.

Y siguió: "Sí, sé quién es Peso Pluma".Hasta ahí estaba todo bien, pero empezó a derrapar, desconociendo que Peso Pluma es mexicano y Nicki es argentina; ella confundió todo y supuso que, porque hablan español, nacieron en España: "Creo que toda esta situación es exagerada" dijo y sumó: "No soy española, no me mantengo al día con las noticias en español".

Lo peor vino después: "No conocía su vida personal o su estado de relación actual", dijo sobre Peso y apuntó directamente a Nicki: "No sé quién es ella", expresó generando un clima de bronca entre los fanáticos de la rosarina.

Fuera de toda esa situación, Sahar pidió que dejen de acosarla por redes sociales y de acusarla de "algo que no es": "Sólo pido que paren el bullying porque no es el tipo de persona que soy. No tengo malas intenciones de romper relaciones o esas cosas". Para terminar su mensaje, dijo una frase que podría interpretarse como que tiene muchas otras cosas para decir: "Es todo lo que tengo que decir hasta ahora".

El break up de Nicki y Peso

Era un día común y corriente en la vida de Nicki, que estaba en Costa Rica para trabajar en un show al que había sido contratada. De repente, su realidad se trastocó con un terrible video: se veía a Peso Pluma muy acaramelado con una chica voluptuosa en la alfombra roja de un casino en Las Vegas.

El mexicano, por su parte, había asistido al Super Bowl y lo pescaron yéndose del evento con esa señorita que, evidentemente no era su novia. El estallido se dio inmediatamente por redes sociales y él nunca salió a explicar nada.

Peso Pluma y Nicki Nicole

Muy diferente a la situación de la cantante argentina que, a los pocos minutos de la viralización del video, publicó en sus redes sociales: "Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar".

La que también habló solo horas después del escándalo fue la misma Sahar que, en inglés posteó: "Don´t believe everything you hear in the media. There's always two sides to a story", que traducido significa: "No creas todo lo que escuchas en los medios. Siempre hay dos lados de una historia".

La historia de Nicki Nicole que confirmó los cuernos de Peso Pluma.

Lo raro de todo el caso es que en el video de la supuesta amante de Peso Pluma no haya hecho referencia a "esa otra parte de la historia". ¿Qué ocultan esos dos?