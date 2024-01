¡Hasta las manos! Tinelli fue acusado de "vaciar" a San Lorenzo: "Necesitamos US$ 30 millones para quedar en cero"

En medio de los escándalos que acumula, entre sueldos adeudados dentro del Bailando 2023 y juicios que le den oxígeno, Marcelo Tinelli fue denunciado públicamente por el nuevo presidente de San Lorenzo de ser cómplice del "vaciamiento" económico del club. ¿Qué le hace una mancha más al tigre? Marcelo Moretti encontró una situación financiera "alarmante", producto de una "administración fraudulenta", y se comprometió con "llevar a los responsables la justicia".

Marcelo Tinelli

Entre ellos, apuntó contra Marcelo Hugo y Matías Lammens, que presidieron al Ciclón en el último tiempo. "Sabíamos que había deudas, que San Lorenzo estaba en una situación difícil, pero lo que encontramos fue peor de lo que pensábamos. Hoy tenemos inhibiciones, embargos, aguinaldos sin pagar, meses de sueldos atrasados con los empleados y tres meses de deuda con el plantel profesional y el cuerpo técnico", detalló en diálogo con SuperMitre Deportivo.



Moretti definió la realidad del club como "inaudita" y lo ejemplificó de forma elocuente: "El día de nuestra asunción (26 de diciembre) quisimos regalarle a (Paulo) Silas (ex futbolista del club) una camiseta y no había. No dejaron nada, ni computadoras". "Tinelli y Lammens fueron cómplices del vaciamiento y (Horacio) Arreceygor la dejó pasar, la tiró para adelante, no denunció nada. Trató de tirar la tierra debajo de la alfombra, que pase el que sigue y ahora estallan las bombas", graficó.

Lammens presidió el club entre 2012 y 2019, a finales de ese año Tinelli ganó las elecciones con más del 80% de los votos pero su gestión duró apenas meses por un pedido de licencia que derivó en su renuncia definitiva. "Generalmente los clubes grandes gastan de más de lo que tienen y a fin de año compensan con la venta de algún jugador. Eso no es sano e indudablemente Lammens y Tinelli han hecho de es una práctica inmoral. No se puede gastar todo el tiempo más plata de la que ingresa", criticó.



De acuerdo con Moretti, "se han pedido créditos por millones de dólares que no se sabe para que lo hicieron". "El club vendió por millones de dólares y no se construyó nada ni salió campeón en los últimos años. Le debemos a todo el mundo. La pregunta es '¿dónde está la plata?', por eso vamos a hacer una auditoría.. Hubo una administración fraudulenta, por eso esto va a terminar indudablemente en la justicia", adelantó el ahora presidente del conjunto de Boedo.





Tinelli-San-Lorenzo

Por último, Moretti reveló que San Lorenzo necesitaría "30 millones de dólares para quedar en cero" en sus cuentas y admitió que los nuevos dirigentes "ponen plata de sus bolsillos" para atender los compromisos más urgentes. El horno no está para bollos y el presente de Marcelo Tinelli se vuelve cada vez más complicado. A lo largo del 2022, varios protagonistas optaron por reclamar públicamente las deudas que el conductor mantenía con ellos a través de las redes sociales.

Esto debido a que el conductor o su entorno, no atendía sus llamadas, no responde los mails o "les clavaba el visto" a sus mensajes. Por ejemplo, Silvio Santander -que logró convertir a San Lorenzo en pentacampeón de la Liga Nacional en julio del año pasado, despidiéndose entre elogios y aplausos- le reclamó públicamente a Tinelli una deuda que el club mantiene con él a 10 meses de su salida.

Aquel reclamo se sumó al de los jugadores Alex Pérez, Claudio Pereira, Jerome Meyinsse, Eric Dawson, Mathías Calfani, Justin Williams, Gani Lawal, Ramón Clemente, Donald Sims, y el agente de este último, Ben Pensack. Solamente teniendo en cuenta a estos jugadores que hicieron el reclamo correspondiente ante la FIBA, la deuda de Marcelo Hugo ascendía hasta los 800.000 dólares sin tener en cuenta los 700 mil que le adeudan a Santander.

Pero la crisis económica del "cuervo" de Bolívar iba más allá del conflicto financiero que actualmente afecta a San Lorenzo. Varios de los concursantes de Hogar Dulce Hogar habían reclamado que no cobraron los premios semanales, ni los premios diarios, ni los Kits de herramientas que ganaron trabajando en el programa. A esto, el Banco Central de la República Argentina expuso a Tinelli: más de 236 cheques rebotados por $633 millones.

marcelo-tinelli-daniel-vila

De acuerdo con Forbes, los beneficiarios de los cheques que pertenecen a empresas controladas por el empresario y conductor argentino, como LaFlia Contenidos y Publicidad e imagen SRL, tienen dificultades para cobrar. Una persona tomó nota de la realidad financiera de Tinelli el 25 de abril pasado, cuando un cheque de LaFlia Contenidos por $750.334,20 fue rebotado por falta de fondos.

Diez días después, otro cheque de la misma productora, por un monto similar al anterior, corrió la misma suerte y fue informado al registro de deudores de la máxima autoridad monetaria del país. Estos dos últimos se sumaron a una larga lista de cheques sin fondos que, en algunos casos, se remontan al año 2019. Existe un documento que no fue honrado del 1 de julio de 2019 de la firma Nasta Producciones SRL, productora de eventos, por $150.333.

Desde el 2019 en adelante, se pueden contabilizar 236 cheques rebotados por un monto de $633.229.384,17. En la cuenta de personas jurídicas de Marcelo Hugo Tinelli existe un cheque mal conformado por $3.878.400 y 31 cheques abonados que suman un total de $28.713.372,38. Si se mide la performance financiera en porcentajes, arroja un magro 4,51% del monto abonado en todos los cheques emitidos por el empresario a través de personas jurídicas.

Marcelo-Tinelli-2-e1591098418429

A título personal, el Banco Central detalló la existencia de 94 cheques rechazados entre los años 2020 y 2022 por un monto cercano a los 70 millones de parte de Tinelli. Según el organismo, durante ese lapso, cubrió 26 cheques por 42,6 millones de pesos y abonó sólo el 27,6 % que entregó, aunque cubrió casi el 60,93% de las cifras monetarias que puso en circulación a través de esos documentos.