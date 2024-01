El emotivo mensaje de Darío Barassi a su esposa que enterneció a las redes: "Te merecés más de mi"

En noviembre del año pasado, Darío Barassi sufrió uno de los golpes más duros que le dio la vida: Laura, su mamá, fallecía luego de luchar por más de un año contra un cáncer de páncreas. "Días duros. Momento de estar con mis hermanos y mi mujer revolviendo el pasado familiar entre fotos y relatos. Algo de volver atrás hace más transitable el presente y te prepara para lo que viene", había escrito el conductor en uno de sus posteos cargado de golpes bajos y reflexiones únicas.

Barassi le dedicó un muy emotivo mensaje a la madre de sus hijas

SI bien el también actor recibió el consuelo y palabras de aliento de propios y extraños, hubo una persona que siempre estuvo para él y que este jueves decidió reconocerla públicamente frente a sus más de 4.5 millones de seguidores: Lucia Gómez Centurión, su esposa y madre de sus dos hijas, Emilia e Inés. "Feliz cumpleaños a ella. El amor de mi vida. Venimos de un año duro, terrible, tormentoso y triste. Obvio que pasaron buenas cosas también, algo de luz siempre hay, pero fue complejo", dijo Barassi.

Este jueves su compañera de vida cumplió los 40 años y para celebrarlos, el conductor de El Trece decidió abrir su corazón. "Yo en una, ella en otra. Haciendo cada uno malabares para poder con todo. Y pudimos. Ella siempre puede. Nosotros siempre podemos. Es que juntos somos invencibles. Mi cabeza, mi cuerpo y mi alma estaban muy ocupados del universo de mi vieja, que hoy también cumpliría años. Y estaba bien que fuera así. Ella entendió, respetó, banco y apoyo", reconoció.

El tierno mensaje de Barassi a su esposa

Y agregó: "A mi nada me calmaba, y ella probaba, buscaba, intentaba. Si eso no es amor, la verdad que no se que es. Por mil motivos este cumple es especial. Son tus 40, necesitamos soltar y que se aleje el año q pasamos, es el primer año q no lo compartís con mi vieja desde q estamos juntos. Pero también es especial porque la familia que armamos es espectacular, nuestras hijas lo son todo, nuestra pareja pasó una dura y sigue en pie latiendo y batallando. Gorda te merecés todo".



Al final de su emotivo descargo, Darío se sinceró, aseguró no estar en su mejor versión y le aclaró a "Nani": "No estoy en mi mejor versión, y sé que te merecés más de mi, ya volveré. Pero quiero q sepas que vos haces que mi cuerpo vibre, se active, sos motor, tu plenitud y felicidad es la mía, es mi norte. Te amo desde y para siempre. Es con vos o no es. Qué lindo volver a reír juntos, tomar un vino, criticar al mundo y volver a conectar... la mujer de mi vida. Acá estoy, golpeado pero entero".

Lucia Gómez Centurión, la esposa de Darío Barassi

Barassi había contado por primera vez de la batalla que daba su mamá contra aquella enfermedad semanas atrás de su muerte, cuando fue como invitado a la mesa de Almorzando con Juana Viale por El Trece. "Le diagnosticaron cáncer de páncreas el 31 de diciembre del año pasado", había coefaso. "Hizo una quimioterapia letal. Es una guerrera, puso todo lo que tenía que poner. Pero ahora ya está como... Nada vieja, te amo", narraba el humorista por entonces.

Así despidió Barassi a su mamá

A través de su cuenta de Instagram, Barassi la despidió: "Finalmente pasó. Ese último suspiro, ese último beso, caricia, abrazo llegó. Duele, alivia y vuelve a doler. Te nos fuiste viejita, ahí estábamos los tres de siempre y el pilar de mujer que tengo al lado desplomados en un abrazo eterno sobre tu cuerpo. Básicamente voy a extrañar tenerte, vieja linda. La conc... de la lora. Hasta siempre viejita mía. Sigo escuchando esa respiración, ya no tan exigida, sino más placentera. Bon voyage (buen viaje en francés)".