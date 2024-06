Lionel Messi recordó el día que más insultos recibió en Argentina: "Fue bastante duro"

La Copa América se encuentra a la vuelta de la esquina y las ilusiones están más que intactas por diferentes motivos. En principio, por ser la Selección que se consagró campeona del mundo y además, por ser, según sus palabras la última que disputará Lionel Messi como futbolista. Sin embargo, dentro de esta competencia, el 10 indicó que los recuerdos que tiene de esta competencia son buenos como también malos.

Ver a Messi levantar la Copa del Mundo era el sueño de miles y millones de argentinos. Sucedió. Pero antes de eso, el oriundo de Rosario se sacó la espina que tenía clavada con la Copa América por diversas situaciones y celebró haber podido consagrarse de esa competencia que le había jugado unas cuantas malas pasadas.

Lionel Messi campeón de América.

Hay una realidad totalmente injusta que no se puede evitar y es lo cuestionado que era Messi años anteriores, justamente por señalarlo bajo el lema de que cuando vestía la camiseta de la Selección no jugaba ni era igual de "crack" como lo hacía en el Barcelona. Tuvieron que pasar años y consagraciones para que las personas dejen de titularlo, y hasta el día de hoy, la "Pulga" no lo olvida.

A 36 horas de que comience la Copa América, en donde la Selección Argentina debutará ante Canadá el jueves a las 21 horas, Messi se unió de sorpresa en un streaming en el cual su ahijado es el conductor, y dialogó entre otras tantas cosas, sobre aquella competencia y el mal trago que vivió cuando todo un estadio lo insultó por primera vez en su vida.

Messi la re contra picanteó

Así como Lionel tiene buenos recuerdos de la Copa América por consagrarse y llegar a instancias finales, también tiene sus disgustos y es justamente por ser la competencia en donde fue insultado por primera vez en un estadio repleto de gente. Además, como si eso fuera poco, aquella Copa fue la que lo llevó a tomar la decisión de no estar más presente en la Selección, tras ser derrotado en una final ante Chile, con el motivo de que "no se le da" la consagración. Por suerte, después se arrepintió.

Lionel Messi

Con la Copa a la vuelta de la esquina y la Selección ya instalada en Estados Unidos, Messi dialogó en el programa de streaming Dispuestos a Todo, que conduce su sobrino Tomás Messi que también es ahijado. Cuando entró a la transmisión, las caras de felicidad estallaron y comenzaron a hacerle preguntas cotidianas hasta que llegó la letal: "¿Cuál fue el insulto más fuerte que recibiste?".

Messi hizo memoria y mencionó algo que nunca olvidará: un partido de Copa América, disputado en Argentina, con el estadio de Colón de Santa Fe repleto y un empate ante Uruguay que los dejó fuera de competencia. Lo único que escucharon sus oídos a sus 24 años de edad, fueron insultos constantes por la eliminación.

Messi en la Copa América 2011

Sin dudas que fue uno de los momentos más difíciles de su carrera, porque toda la responsabilidad recaía en él simplemente por ser el mejor jugador del mundo. Nadie podía creer como a la Selección argentina, dirigida por Sergio Batista, se le escapaba de las manos una Copa América teniendo al mejor y siendo el anfitrión.

Sin tener que hacer mucha memoria, Messi respondió: "Ninguno en especial, pero sí me acuerdo que en la Copa América 2011 en Argentina cuando jugamos en Santa Fe me dijeron de todo a mí y a toda la Selección. Fue bastante duro. No sé si ingenioso o no, pero me puteaban de todos los colores".

La expectativa era tal, que todo el país creía que Argentina realmente iba a ser campeón de América. Jugadores de élite, Messi con sus 24 años brillando en Barcelona y encima disputando la competencia de manera local. Parecía un sueño, pero todo estaba dado para que así sea. No obstante, nada de eso sucedió y los insultos se hicieron presentes rápidamente.

El árbitro pitó el final: Uruguay se clasificó a las semifinales donde luego terminó siendo campeón. No había tiempo para más, la Selección había desilusionado en un triste partido con poco juego e interés. Desde las tribunas, los insultos llovieron dirigidos a todo el equipo, pero principalmente a Lionel Messi, quien se los cargó al hombro y hasta el día de hoy los recuerda.