Macri le marcó la cancha a Milei y presiona por un acuerdo: "El PRO le salvó las papas"

A pocos días de ver si los planes de La Libertad Avanza (LLA) para destronar al PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) funcionan, el ex presidente Mauricio Macri insistió con la posibilidad de lograr un acuerdo en las próximas elecciones, además de señalar que la fuerza política que encabeza "le salvó las papas durante este año y medio cinco veces en el Congreso", al Gobierno nacional.

"Si vos no podés sumar al PRO, que es el que te salvó las papas durante este año y medio cinco veces en el Congreso, que se caía el plano económico y encima te ayudó a ganar y te ayudó a fiscalizar en el intento de sumar a más gente que comparta tu idea de cambio...", lamentó Macri el último domingo ante TN, donde por otro lado destacó que "no se puede pelear con todo el mundo todo el día" en relación al perfil disruptivo del actual mandatario.

Al mismo tiempo apuntó contra el triángulo de hierro que componen la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el mega asesor Santiago Caputo. "Él dice que delega, pero yo le digo que se desentiende. De un lado, en el partido, con Karina y del lado del Gobierno, con Santiago Caputo", remarcó. "La realidad es que en el día a día ella decide algo y él la llama 'El Jefe'", añadió.

Javier Milei junto a Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

En cuanto a las críticas, Macri señaló que "Karina está rodeada de los Menem" y aprovechó para fustigar contra su provincia de origen: "¿No ven cómo está la Rioja, como un feudalismo espantoso? No hay acceso a la información pública, no hay expediente electrónico". En ese sentido rechazó que muchos otros ex funcionarios de su gestión podrían haberse sumado a la actual y que eso "no pasó porque el triángulo de hierro ese dijo que no".

A su vez, reveló que no tiene intenciones de volver a ser candidato. "Nadie me creyó en el 2023 y ahora de vuelta no me van a creer, pero es importante que aparezcan y sigan otros llevando la antorcha de estas ideas de cambio que el PRO trajo a la política argentina y que hoy lleva adelante LLA a nivel nacional y el PRO las sigue llevando adelante en la Ciudad", afirmó.

Equilibrio fiscal y obra pública

Macri también se metió en el aspecto económico de la actual gestión y explicó que "no es todo lograr un equilibrio" en la macro. Si bien destacó que esa "es la base", "el resto del mundo ya lo consiguió". "Entonces no podés no decir 'hice esto, soy un genio'. Es lo mínimo. A partir de ahí empezás a desarrollar un país. Y eso todavía ni empezó", cuestionó.

Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, con Jorge Macri entre ellos.

Respecto a la obra pública interrumpida durante el gobierno libertario, especificó que "no es verdad que toda" tenga que ver con la corrupción, mientras que a su vez sentenció "que no puede haber", sino que tiene que existir. "en tiempo y forma, con contratos transparentes". "'No nos inundamos más', como diría un loco, porque hicimos un montón de obras y la Ciudad ahora resiste. No fue casualidad", ejemplificó.

Palos a Larreta

"Es muy triste lo que le ha pasado a Horacio (Rodríguez Larreta)", reflexionó Macri al aire de TN. Al respecto caracterizó que su ex jefe de Gabinete durante los años en los que fue jefe de Gobierno "tiene una enorme frustración porque creyó que ya era presidente". "Lo que está haciendo es daño. Llevar al PRO a un estado de debilidad. Porque de por sí la mitad de la gente que está diciendo que vota a Larreta piensa que está en el PRO todavía. Todavía no sabe que se fue del PRO. Él se fue del PRO", protestó Macri. "Él piensa que la gente va a volver a confiar en él cuando él enfrenta y daña a lo que el construyó, él daña a la gente que lo apoyó", agregó.