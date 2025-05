"Dejaron la trampa en un lugar divino": Gonzalo Valenzuela elogió a Milei, criticó a Maradona y terminó siendo escrachado

Pocas cosas en Argentina generan más consenso nacional que el gol con la mano de Diego Armando Maradona a los ingleses. Y pocas cosas generan más controversia que opinar mal de ese momento icónico... salvo, tal vez, elogiar a Javier Milei en el mismo comentario. El actor chileno Gonzalo Valenzuela lo hizo todo junto. Y, como era de esperar, terminó prendido fuego en las redes sociales. En una entrevista para el canal de streaming chileno Porcel TV, Valenzuela no solo se despachó contra el kirchnerismo y defendió al presidente libertario, sino que decidió cuestionar nada menos que al ídolo futbolístico y a uno de sus goles más inolvidables: "La mano de Dios".

Según el actor, ese gol "dejó la trampa en un lugar divino" y fue "el inicio del todo vale argentino". Lo dijo sin anestesia: "Esa wea es un cáncer social". "Está todo permitido en la Argentina. Y eso viene desde Maradona. Para mí es el gran ejemplo: saltó, le metió un gol con la mano a los ingleses, que en el fútbol no se puede tocar con la mano la pelota, y le pusieron 'La mano de Dios'. Dejaron la trampa en un lugar divino. Y esa wea es un cáncer social", señaló el actror.

Como si eso fuera poco, Valenzuela -ex pareja de Juana Viale y padre de tres hijos argentinos- también se preguntó cómo explicarle a su hijo que debe respetar las reglas del juego "si el ídolo máximo mete un gol con la mano". Pero el timing no estuvo de su lado. Horas después, las redes sociales lo pusieron en su lugar y revivieron un episodio que no lo deja bien parado para dar lecciones morales: un control de alcoholemia de septiembre de 2024 en el que dio positivo con 0,46 gramos de alcohol en sangre.

En el video, que volvió a circular con la fuerza del algoritmo justiciero, se lo ve al actor visiblemente nervioso, suplicando a los agentes de tránsito chilenos que no le retengan el auto. "Te lo pido por el amor de Dios, maestro, un poquito de empatía", ruega, en una escena que muchos usuarios tildaron de... ¿maradoniana? Valenzuela reaccionó con enojo ante la viralización del video: "Esto ya fue noticia, ya hablé de esto y asumí mi error. ¿Estamos pobres de noticias?", escribió en sus redes.

También explicó que venía de jugar al pádel y que había tomado "un chop" como parte de una apuesta. "Debería haberme ido caminando, fue un error", dijo, bajando el tono. Pero el escándalo ya estaba servido. En las redes, decenas de internautas lo acusaron de "moralista selectivo" y hasta hubo memes comparándolo con el VAR: siempre aparece tarde y solo para anular goles emblemáticos. Otros lo defendieron, destacando que se animó a decir lo que muchos no se atreven.

Y, por supuesto, no faltaron los que ironizaron con que si Milei fuera árbitro, validaría el gol de Maradona por "espíritu animal de mercado". Además de arremeter contra Diego y defender a Milei -a quien elogió por "poner orden" y hacer "un enorme trabajo social"ñ, Valenzuela también cuestionó el traspaso presidencial de Néstor Kirchner a Cristina Fernández en 2007: "Es increíble que le pase el poder a su mujer y todo el mundo lo aplauda". Lo que el actor chileno quizás no imaginó es que, al meterse con el gol más querido de la historia argentina, terminó anotándose un gol en contra. Y no con la mano, sino con una copa de más.