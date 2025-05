Terror en Rosario: un policía fuera de control intentó secuestrar a su ex pareja, hirió a un gendarme y murió en un tiroteo

En Rosario se vivió una escena digna de una pesadilla. En el barrio Casiano Casas, la violencia se fundió con el descontrol de un agente armado que, a punto de pistola, obligó a su ex pareja a subirse a su auto. Lo que parecía el inicio de un nuevo episodio de violencia de género escaló rápidamente hasta convertirse en un enfrentamiento letal: un gendarme herido, tiros al aire, vecinos aterrados y una vida perdida en plena calle. El protagonista del horror fue Cristian Ariel Oficialdegui, subinspector de la Policía de Santa Fe de 47 años, que desde abril de 2023 se encontraba con licencia médica por problemas psiquiátricos.

El agresor fue abatido de tres disparos

Pero esa licencia no le impidió armarse con dos pistolas -una calibre 32 y otra calibre 40- y con un chaleco antibalas sin identificación de la fuerza. Tampoco le impidió vulnerar todos los límites: primero secuestró a su ex pareja, luego amenazó a vecinos, y finalmente se enfrentó a tiros con la Gendarmería. Terminó abatido en el lugar. El horror comenzó minutos antes de las 7 de la mañana del domingo, cuando Oficialdegui fue hasta la casa de su ex, en Pavlov al 1300. A punta de pistola, la obligó a subirse a su Renault Mégane. Ella, de 42 años, logró zafarse cuatro cuadras después: saltó del vehículo en movimiento, corrió desesperada y volvió a su domicilio.

Pensó que había escapado. Pero él volvió. Cristian Ariel Oficialdegui regresó armado y fuera de sí. Disparó al aire, amenazó a los vecinos que salieron a ver qué pasaba, apuntó a todos sin importar nada. "Estaba desencajado, con un arma en cada mano", relataron los testigos. "Nos gritaba, nos apuntaba. Nadie sabía si salía vivo de eso". Minutos después llegaron dos gendarmes alertados por la denuncia de violencia de género. El enfrentamiento fue inmediato. El subinspector ni siquiera se identificó como policía. Sacó sus armas y disparó. Uno de los efectivos recibió un impacto de bala en el pie.

Pero la respuesta fue letal: tres disparos terminaron con la vida del atacante en plena vía pública, en la intersección de Pavlov y Washington. En la escena quedó el cuerpo sin vida del agresor, las dos armas tiradas en el asfalto, y una ciudad que otra vez volvió a estremecerse por un caso de violencia extrema que pudo haber terminado en una tragedia aún mayor. El fiscal Lisandro Artacho, a cargo de la causa, ordenó la intervención de la División de Asuntos Internos, el relevamiento de cámaras de la zona y la toma de testimonios. También se secuestró el armamento y se peritaron los casquillos encontrados en el lugar.

El policía tenía antecedentes de episodios violentos

Artacho confirmó que el policía tenía antecedentes de episodios violentos: en 2018 fue detenido por agredir a un inspector de tránsito y en 2022 fue aprehendido tras exhibir su arma en una discusión callejera. Padre de mellizas de 22 años, Oficialdegui cargaba consigo no solo un historial de violencia, sino también una historia personal atravesada por la inestabilidad emocional. Sin embargo, nada de eso impidió que siguiera vinculado a la fuerza, armado y con posibilidad de volver a dañar.