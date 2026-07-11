Noruega no aguantó e Inglaterra pasó a Semifinales: 2 a 1 y ahora enfrentarán a Argentina o Suiza

La Selección inglesa de fútbol dio vuelta el partido frente a Noruega y la venció 2 a 1 en el alargue, al que llegaron luego de terminar los 90 minutos empatados en un gol. Por el lado de los británicos, Jude Bellingham hizo los dos tantos, mientras que el marcador lo abrió Andreas Schjelderup para los escandinavos. Se terminó el sueño vikingo y la felicidad de Erling Haaland, quien protagonizó una falta que omitió el segundo de su equipo. Ahora, jugarán contra el ganador de Argentina - Suiza.

El primero de Schjelderup fue una maravilla aunque fue de dudosa intención, ya que pareció un centro al segundo palo que terminó clavándose en el ángulo del arquero Jordan Pickford. Sin embargo, fue una fiesta para los remadores del Mar del Norte, que se vieron ilusionados ante la posibilidad de ponerse entre los cuatro mejores.

Al igual que en la llave anterior contra México, la jerarquía inglesa llegó por parte de Bellingham del Real Madrid, quien antes de que termine el primer tiempo, gambeteó a dos rivales en el área y la colocó -como quienes saben- al costado del pie izquierdo del arquero para dejarla dentro de la red.

El segundo tiempo tuvo una Noruega bastante insistente y con mucho protagonismo, lo que derivó que el partido vaya al alargue. Además del gol anulado, tuvo una bocha en el travesaño y podría haber ganador el encuentro, más allá de que Inglaterra tuvo las suyas. Sin embargo, en cuanto arrancó el complementario, Bellingham volvió a hacer de las suyas y metió el segundo tras un rebote que dejó mal el guardameta escandinavo Ørjan Nyland.

Mick Jagger estuvo en la tribuna del partido entre Inglaterra y Noruega.

En las tribunas se vio la imagen del cantante y líder de The Rolling Stones, Mick Jagger, un fanático del fútbol y de Inglaterra, a quien históricamente se tildó como "mufa" por sus constantes apariciones en estadios mundialistas en los cuales su país no pudo avanzar de ronda. Esta vez parece haberse roto el maleficio, ya que la transmisión lo mostró segundos antes del empate parcial inglés.