Flor de la V tildó de "felpudo" a Majul tras sus críticas por el hambre: "Lavate la boca antes de hablar de mí"

El triunfo de la Selección Argentina ante Egipto en el Mundial 2026 despertó una euforia colectiva, pero también dejó expuestos los paladines más protectores de Javier Milei en la televisión argentina: todo empezó con una reflexión conmovida de Flor de la V sobre la única alegría de quienes menos tienen que terminó enojando al incendiario Luis Majul.

Todo estalló cuando Flor de la V, visiblemente quebrada en su programa de Canal 9, analizó el significado de la victoria mundialista en medio de la asfixiante crisis económica del gobierno de Javier Milei. Entre lágrimas, la conductora puso el foco en la realidad de la calle: "La gente se merece esto. La estamos pasando muy mal, gente. La gente está sufriendo, la gente no llega a fin de mes. La gente no puede comer carne. Esto es una alegría para los que menos tienen", dijo.

Lio Messi tras el partido con Egipto

En la misma línea, siguió: "Hay mucha gente que la está pasando mal. Nosotros somos privilegiados, que podemos comer, que podemos tener un lugar caliente para dormir. Pero la gente la está pasando muy mal. Entonces, esto se lo merece el pueblo", expresó conmovida.

La reacción de Luis Majul no se hizo esperar. Fiel a su estilo, el periodista cuestionó el tono de Flor, tildándolo de "amargo" y pidiendo que dejen a la sociedad disfrutar sin recordarle sus carencias: "No te amargués, no amargués a la gente, no llorés, qué sé yo. Falta un contraste, una falta de tono", disparó Majul.

Pero el punto de mayor fricción llegó cuando el periodista de LN+ intentó descalificar el concepto central de la conductora: "Hay mucha gente que por ahí no la está pasando recontra bien, como decís vos, y está feliz igual. Dejanos ser felices. Dejale a la gente que sea feliz". Y remató con un dardo directo: " Yo desconfío un poco de las personas que hablan del concepto 'pueblo' ".

Flor de la V, demoledora: "No soy la felpuda de ningún gobierno"

Lejos de achicarse, Flor de la V recogió el guante y barrió el piso con el periodista. Recordando su historia de lucha desde los 17 años como mujer trans, la conductora reivindicó su independencia y le devolvió el golpe a Majul donde más le duele: su credibilidad.

"Yo no soy la felpuda de NINGÚN Gobierno, no sé si vos podes decir lo mismo, MAJUL"



Flor de la V puso en su lugar a la RATA ensobrada 👏👏 pic.twitter.com/MhonB2BMl7 — Resistencia Nacional (@ResistenciaNac_) July 10, 2026

"Siempre tuve una voz potente y no por un Gobierno, por otro, porque yo la verdad que soy una persona libre e independiente, que no me mueve lo económico. No trabajo para ningún gobierno, no soy la felpuda de ningún gobierno. No sé si vos podés decir lo mismo, Majul . No sé si vos podés decir lo mismo", lanzó picante.

En un descargo cargado de ironía y autoridad, Flor invitó al periodista a revisar su trayectoria antes de juzgarla: "Y si alguno tiene duda de mi pensamiento, escribí 240 artículos en Página 12. Vayan a buscar. La gente que no me conoce, si quiere saber lo que pienso, busquen 240 artículos que hablan de lo que soy como persona. Entonces, antes de hablar de mí o levantar el dedo, pero se tienen que lavar la boca todos los que me señalaron, porque son unos hipócritas ", sentenció.

Flor de la V

Para cerrar, Flor de la V dejó una pregunta picando: "Yo no sé si muchos pueden decir, 'Ay, si yo hablo libremente porque soy independiente'". El mejor knockout de la televisión argentina en medio de un clima social que no da tregua.