Hackers quebraron la base de datos de la AFA y se sospecha que son egipcios: "No esperen paz"

El festejo por el pase a cuartos de final se transformó en cuestión de horas en una pesadilla de alcance internacional. Una sombra persigue a la Selección Argentina en el Mundial 2026: la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue blanco de un ciberataque. Pero lo peor no es el robo de datos, sino la campaña de terror psicológico desatada contra los periodistas acreditados, quienes empezaron a recibir mensajes cargados de odio y amenazas.

Aunque la AFA intentó inicialmente mantener el hermetismo, la magnitud del desastre es innegable. Un grupo de hackers egipcios asegura haber vulnerado los sistemas de seguridad del organismo, apoderándose de información sensible: correos electrónicos, contraseñas, direcciones IP y registros privados de usuarios y trabajadores.

El mensaje que recibieron en la AFA

La verdadera escalada de terror comenzó cuando los teléfonos de periodistas acreditados vibraron al unísono. Desde una cuenta oficial hackeada —AFA Medios—, los atacantes enviaron un comunicado que parece redactado por una secta de vengadores digitales.

Con un tono que mezcla el fanatismo deportivo con consignas políticas y religiosas, el mensaje es una declaración de guerra: "Argentina no ganó. La victoria fue arrebatada por decisiones arbitrales corruptas . Si no hay justicia en la cancha, no esperen paz en sus redes. Los faraones siempre se alzan. No olvidamos. No perdonamos", reza el escalofriante mail que recibieron los cronistas.

Hossam Hassan hablando con el réferi François Letexier

El texto no solo denuncia un supuesto "robo" arbitral a favor de la Scaloneta, sino que vincula la eliminación de Egipto con el apoyo del país africano a la causa palestina, cargando la situación de un tinte geopolítico explosivo y peligroso; cabe recordar que las frases de los hackers coinciden milimétricamente con el discurso incendiario del DT egipcio, Hossam Hassan.