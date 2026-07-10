"¡Vamos Menem!", "Yo soy una chica del 2000" y el "Pacto con el diablo": las publis que no sabías que eran de Ramiro Agulla

La muerte de Ramiro Agulla este 9 de julio dejó un vacío en el mundo de la comunicación... Es que se apagó una de las mentes que mejor supo leer el ADN de los argentinos. Durante las décadas del '90 y principios de los 2000, Agulla creó frases que se instalaron en el living de cada casa, personajes que se volvieron amigos y una épica que transformó el marketing en arte.

Hoy, con la melancolía de quien despide a un maestro, BigBang invita a un viaje por las piezas que hicieron que los argentinos amen los cortes publicitarios.

Ramiro Agulla

"La llama que llama" - Telecom (1998) . Considerada su obra cumbre y el fenómeno de entretenimiento más grande de la publicidad local. Estos divertidos muñecos de felpa que hacían bromas telefónicas absurdas marcaron una época de oro, generando secuelas por años y convirtiéndose en un ícono cultural que trascendió la pantalla.

"Gueropa" / "Gerapa" - Renault Clio (1999) . Una pieza brillante que mostraba a un chico trabajador cantando de forma fonética y desastrosa el tema de James Brown. Con un humor universal y una ejecución perfecta, Agulla se llevó el prestigioso León de Oro en el Festival de Cannes, poniendo a la creatividad argentina en lo más alto del mundo.

"En tu cabeza hay un gol" - Cerveza Quilmes (1997) . Lanzada de cara al Mundial de Francia 1998, esta publicidad es pura piel de gallina. Con la propia voz de Agulla locutando una arenga cargada de pasión y emotividad, logró que el país entero sintiera el fútbol antes de que rodara la pelota.

"El Oso" - Cerveza Quilmes . Otra pieza fantástica e histórica que apelaba a la fibra más sensible de los argentinos: la amistad. A través de una narrativa cinematográfica, Agulla logró que la marca de cervezas se convirtiera en el símbolo de los lazos colectivos y los encuentros compartidos.

"Serie Bíblica" - Renault Clio 2 (2000) . Una campaña disruptiva que no temió al debate. Recreaba escenas de tono bíblico adaptadas al humor aunque muy provocadora para la época, generando una repercusión inmensa y demostrando que Agulla no le tenía miedo a las polémicas para instalar un concepto.

"Pacto con el diablo" - Renault Clio (1998) . Parte de la exitosa saga para la automotriz francesa, esta pieza jugaba con lo fantástico y el deseo. Fue una de las tantas colaboraciones que solidificaron la relación entre el creativo y la marca, siempre con una estética de vanguardia.

"Rodolfito" - Telecom (2001) . En medio de la crisis de principio de siglo, esta campaña apeló al costumbrismo más puro. Personajes cercanos y situaciones cotidianas que buscaban generar empatía en un momento donde la comunicación familiar era el único refugio.

"Bostezo-Mirame" - Telecom (2001) . Un corto publicitario delicado y humano. Se enfocaba en la comunicación interpersonal y la necesidad de conexión a través del teléfono, destacando la capacidad de Agulla para captar gestos mínimos (como un bostezo) y transformarlos en grandes historias.

"Una chica del 2000" - Telecom (1999) . Con la llegada del nuevo milenio a la vuelta de la esquina, esta pieza retrató con ironía y humor las expectativas exageradas sobre el futuro. Una mirada fresca sobre el cambio de época que todos sentíamos en aquel entonces.

Agulla no solo revolucionó las góndolas, sino también las urnas. Fue el pionero en trasladar la narrativa comercial a la arena política con resultados que cambiaron la historia.

"Dicen que soy aburrido" - Fernando de la Rúa (1999) . El spot político más famoso de la democracia argentina. Agulla tomó una debilidad —la falta de carisma del candidato y sumonotono— y la transformó en una fortaleza basada en el orden y la seriedad. Una jugada maestra que fue clave para ganar la presidencia.

"Vamos Menem" (2003) . Fue la campaña diseñada para el intento de regreso presidencial de Carlos Menem. Con una estética potente, intentó apelar a la memoria de la estabilidad en un contexto de incertidumbre post-2001.

El talento de Ramiro Agulla no tuvo fronteras: diseñó estrategias para figuras como Francisco de Narváez (el famoso "Mapa de la inseguridad"), Sebastián Piñera en Chile, Vicente Fox en México y hasta para el candidato republicano John McCain en Estados Unidos.