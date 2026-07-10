Luisito Comunica destrozó a Feinmann por sus dichos contra México: "Eres un imbécil, abre un put* libro"

Los programas de televisión de La Nación+ se transformaron en un foco de tensión diplomática con México, luego de que el periodista oficialista Eduardo Feinmann escupiera un discurso de odio y xenofobia en plena pantalla.

Las redes ardieron y el conflicto escaló hasta la mismísima Claudia Sheinbaum; pero el que se llevó las palmas por la respuesta más explosiva e inteligente fue Luisito Comunica, el influencer mexicano reconocido por viajar a todo el mundo y que esta vez no dejó pasar ni una sola de las agraviantes declaraciones del conductor.

Luisito Comunica estuvo en Argentina en abril de 2023

El escándalo explotó cuando Feinmann, en un arrebato de enojo ligado al "folclore del fútbol" y la eliminación de México en el Mundial, soltó una frase que hirió a todo un país: "Detesto a los mexicanos con mi alma. El ahorita ese se lo pueden meter en el orto, son detestables", dijo entre otras expresiones que, luego salió a justificar, diciendo que refería al "fútbol" y no a la personas del país.

El creador de contenido no se quedó de brazos cruzados y salió a responder el ataque con una catarata de argumentos y sin filtro. Catalogó al periodista argentino como una persona llena de ignorancia y le envió un mensaje directo: "Eres un imbécil, un ignorante y abre un puto libro, ve más allá de tu cul*", disparó como nunca antes.

Lejos de quedar ahí, Luisito trazó un perfil filoso y erudito del periodista de LN+: "Una persona sumamente idiota, ignorante e imbécil que no ha viajado ni un poquito y que no ha expandido su mente".

Pero el golpe más fuerte del influencer fue cuando separó el enojo del periodista del cariño por la gente de a pie: "A mí me encantan los argentinos, me caen súper bien; me choca ver que por un pendejo como ese se esté haciendo una ola de mucho odio y mucho racismo".

Sheinbaum hace explotar el conflicto: "La derecha mexicana odia al pueblo"

La indignación no tardó en llegar al Palacio Nacional. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tomó la palabra en su conferencia de prensa, exhibió los repudiables dichos de Feinmann y le envió una paliza dialéctica al periodista al tildarlo de "pseudoperiodista". "Es indignante, indignante. Pero habla de quién es", soltó la mandataria azteca sin pelos en la lengua.

Claudia Sheinbaum

Pero Sheinbaum no se detuvo allí, y lanzó una advertencia letal al referirse a los aliados políticos de Feinmann en su propio país: "Esa es la derecha, la derecha mexicana y la derecha extranjera... Si este periodista odia a los mexicanos y la derecha mexicana quiere a este periodista, pues la derecha mexicana odia al pueblo de México", expresó.

Lejos de ofrecer una disculpa o recapacitar, Eduardo Feinmann intentó justificar sus declaraciones tildando todo como una "charla futbolera" y buscó quitarle gravedad al asunto. Sin embargo, lejos de cerrar el conflicto, atacó a la presidenta de México con una ironía que le explotó en la cara: "¿No tiene cosas más importantes, señora? Corrupción, narcotráfico... ¿no tiene cosas más importantes que ocuparse de mí?", dijo intentando cerrar el papelón internacional.