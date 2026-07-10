"No me alcanza la jubilación, carajo": desesperante relato de Elsa, una mujer de 85 años que no puede ni comprar remedios

En medio del frío polar que castiga a Buenos Aires, una imagen frente al Congreso de la Nación sintetizó la angustia que atraviesan millones de adultos mayores en la Argentina de Javier Milei. Durante el "Camperazo", una jornada solidaria y de protesta para repartir abrigo y alimentos, las cámaras de C5N se toparon con Elsa.

Tiene 85 años, trabajó 34 en estudios jurídicos y escribanías, pero hoy su realidad es una bofetada a la dignidad: tiene que recorrer comedores para no morir de hambre y elegir entre comer o comprar sus remedios.

Jubilados en pie de lucha

Con la voz quebrada y la impotencia a flor de piel, Elsa no se guardó nada. Su relato es la crónica de una vida de esfuerzo que terminó en la indigencia. Este fue el crudo intercambio que mantuvo frente a las cámaras cuando le preguntaron por qué iba a buscar su kit con 85 años: "Sí, porque no me alcanza la jubilación, carajo. ¿Te queda claro?".

💣Bombita. El Camperazo fue organizado por ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados)

En la misma línea, siguió: "Por favor. A ver si hacemos algo. Yo trabajé 34 años. Me jubilé. Y no me alcanza y tengo que andar buscando comida, ¿eh? Es de llorar, es de llorar. La primera vez que me dieron el pan me puse a llorar, porque trabajé 34 años en escribanía, estudio jurídico. Me rompí bien, mantuve a mis padres. Y ahora vienen a decir que Cristina robó. Sí, habrá robado, pero yo comía. Y ahora no como, tengo que buscar comida por ahí", expresó.

Además de contar que buscaba comida por toda la ciudad como una actividad diaria, también expresó uno de los temas que más afectan a los y las jubiladas: el recorte para medicamentos en PAMI. Sobre esto, Elsa contó: "Es una vergüenza, tengo 85 años y además, esto es lo peor: Necesito un remedio para los bronquios, porque soy asmática. Uno solo. 45.000 pesos ayer tuve que pagar y antes no lo pagaba . Y ahora tengo que pagarlo, ayer le decía a la doctora, doctora, no puedo pagar. No puedo. No puedo. La leche, 2.000 pesos. ¿A dónde vamos?", dijo

PAMI

Lo que cuenta Elsa sobre su remedio de $45.000 no es un caso aislado; es la consecuencia directa de la motosierra en la salud pública. En los últimos meses, el PAMI inició una reestructuración, retirando la cobertura del 100% en cientos de fármacos y endureciendo los requisitos para acceder a los medicamentos gratuitos.

Hoy, para que un jubilado no tenga que pagar por sus remedios, el sistema le exige condiciones que rozan lo imposible en este contexto económico: