Cayó "Roly", el chaqueño que terminó quemado y detenido tras dejar sin agua a toda una ciudad

La ciudad de Gran Resistencia se vio sumergida en el caos el pasado domingo, cuando una explosión en Planta Potabilizadora N° 3 de Sameep interrumpió el servicio en toda el área metropolitana.

Detrás del estallido estaba la historia de "Roly", un hombre de 30 años que hoy permanece internado bajo custodia policial, con el cuerpo marcado por el fuego y que, en las próximas horas tendrá a la justicia sobre sus hombros.

Roly, el joven que quiso robar en la Planta Potabilizadora N° 3 de Sameep

El hecho, que genera una profunda preocupación por la vulnerabilidad de las instalaciones críticas del Estado, ocurrió en la planta ubicada sobre la calle Arroyito al 5100, en Barranqueras. Allí, tres hombres ingresaron de manera ilegal durante la noche del domingo. Según la reconstrucción judicial, G.R.D., alias "Roly", se dirigió directamente a donde se concentra el sistema eléctrico de alta tensión.

Su objetivo era el cobre de los cables, pero el resultado fue devastador: al intentar realizar el corte, se produjo una descarga eléctrica de alta tensión que derivó en una explosión de magnitud .

Roly, el joven que quiso robar en la Planta Potabilizadora N° 3 de Sameep

El estallido no solo dejó a "Roly" con heridas gravísimas, sino que dañó severamente la infraestructura de Sameep, provocando un corte total del suministro de agua potable en toda el área metropolitana en ciudades tales como Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas.

Tras la explosión, los cómplices de "Roly" lograron escapar, llevándoselo del lugar en medio de la oscuridad. Sin embargo, la gravedad de las heridas hizo que la clandestinidad fuera imposible de sostener: fue la propia familia del joven quien, ante la desesperación por su estado de salud, alertó a las autoridades.

Personal del Servicio Externo lo interceptó en el Hospital Perrando, donde los médicos confirmaron el diagnóstico de terror: " quemaduras en miembro inferior derecho y tórax por descarga eléctrica ". Debido a la complejidad de las lesiones, los profesionales determinaron que debe permanecer internado al menos siete días, aunque su situación ahora es la de un detenido bajo vigilancia constante.

La causa, a cargo del fiscal Víctor Recio, ha sido caratulada preventivamente como "supuestos daños a bienes del Estado". Mientras "Roly" recibe curaciones por las quemaduras que podrían dejarle secuelas permanentes, la investigación continúa abierta para identificar y capturar a los otros dos sujetos que participaron.