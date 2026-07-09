El ex árbitro Pierluigi Collina negó errores en el duelo con Egipto y habló de "acusaciones infundadas"

Luego de las extensas críticas y acusaciones del entrenador egipcio Hossam Hassan y el futbolista de ese país Mostafa Ziko, quienes aseguraron que Argentina sería campeona y denunciaron que había sido favorecida en el encuentro de Octavos de Final que disputaron con los campeones del mundo, el director de la División de Arbitraje de la FIFA, Pierluigi Collina, respaldó el arbitraje del francés Francois Letexier y rechazó las recriminaciones de los africanos.

El emblemático ex árbitro italiano dio una entrevista al sitio oficial de la FIFA en el cual negó las dos polémicas que instalaron desde la Asociación Egipcia de Fútbol en relación al gol que les anularon y, además, un supuesto penal de Julián Álvarez contra Mohamed Salah, en la jugada del tercero. En la publicación, además, subieron videos de ambas jugadas en las que fue determinante el también francés Jerome Brisard, que estuvo a cargo del VAR en el encuentro.

El DT de Egipto apuntó contra el árbitro francés François Letexier

Collina sostuvo que en el gol anulado, "el número 19 egipcio, Marwan Attia, pisa claramente al número 6 argentino, Lisandro Martínez" y señaló que "una falta es una falta independientemente de que parezca 'obvia'", en relación a que "si el árbitro no la ha visto sobre el terreno de juego, el VAR puede intervenir". Antes había aclarado que desde el organismo que encabeza prefieren no centrarse "en incidentes concretos" en el medio de la competición, pero que debía hacerlo porque el tema generó "cierto debate".

"Del mismo modo, si no se observa ninguna falta en una jugada que acaba en gol, el VAR se lo notificará al árbitro. Pisar a un rival es falta. En cambio, si un defensor toca primero el balón y, a continuación, se produce un contacto normal entre los jugadores, no se considera infracción. De nuevo, tuvimos un ejemplo de esta situación en los últimos minutos del mismo partido. Tanto el árbitro como el VAR consideraron que entre el número 10 de Egipto, Mohamed Salah, y el número 9 de Argentina, Julián Álvarez, se produjo un contacto normal en el fútbol", explicó Collina en relación al tercer tanto argentino.

Lionel Messi en el festejo de su gol contra Egipto-

"Las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte. Nadie puede poner en tela de juicio la integridad de los equipos arbitrales de la Copa Mundial de la FIFA. De lo contrario, puede haber reacciones que deriven en amenazas tanto para sus integrantes como para sus familiares, y eso no está bien", consideró el hombre que dirigió la Final del Mundial 2002, en tono crítico contra los detractores que pulularon durante los últimos días. "Los equipos arbitrales toman decisiones desde la honestidad y, al igual que los jugadores y técnicos, tratan de hacerlo lo mejor posible", añadió después.

Días atrás, la Asociación Egipcia de Fútbol publicó un comunicado en el que aseguraron que no podían "permanecer en silencio respecto a las decisiones de arbitraje presenciadas durante el partido contra Argentina". Por su parte, durante las declaraciones pos partido, Ziko aseguró que "el partido estuvo arreglado y todo el mundo lo vio". Hassan fue quien más escándalo hizo, una vez que le dieron vuelta el partido.