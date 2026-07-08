"VARgentina": la prensa egipcia denunció un "robo histórico" y pidió la renuncia de Infantino

La agónica victoria de la Selección Argentina por 3 a 2 sobre Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 no trajo paz, sino una tormenta de furia que cruza el océano. Mientras en Atlanta los jugadores de Lionel Scaloni celebraban la clasificación, en El Cairo los principales medios de comunicación estallaron en denuncias de "corrupción", "robo" y un "plan" para mantener a Lionel Messi en la competencia a cualquier costo.

Bajo un clima de tensión absoluta, los diarios egipcios apuntaron contra el árbitro francés François Letexier, a quien acusan de haber "cocinado" el partido en favor del campeón del mundo.

Messi quebrado en llanto después del partido con Egipto

Un ejemplo de ello es el medio estatal de mayor circulación en Egipto llamado Al-Arham que no anduvo con vueltas y tituló con una frase que ya recorre el mundo: "Robados a plena luz del día". En su crónica, el medio habló de una "indignación mundial por la polémica decisión arbitral que niega a Egipto una victoria histórica sobre Argentina".

Tras describir un "final desgarrador" por la remontada de la Scaloneta, el diario sentenció: "El partido será recordado menos por la resistencia de Argentina y más por la tormenta de controversia que rodeó el arbitraje, que dejó a jugadores, comentaristas y aficionados cuestionando la imparcialidad del resultado".

"Robados a plena luz del día", la portada del Al-Arham

Incluso, se hicieron eco de las explosivas declaraciones de su DT, Hossam Hassan, quien sugirió que el torneo está armado para el marketing: "El Mundial se trata de marketing. Querían que Messi permaneciera en el torneo el mayor tiempo posible".

La tensión escaló a niveles institucionales. El medio Al-Masry Al-Youm fue más allá y aseguró que " la dimisión de (Ginno) Infantino como presidente de la FIFA es una demanda popular tras los acontecimientos del partido entre Egipto y la Argentina".

Hossam Hassan hablando con el réferi François Letexier

Por su parte, el sitio deportivo Filgoal destrozó al juez francés con un título lapidario: "Un historial espeluznante de errores garrafales. Letexier, el héroe del partido Egipto-Argentina". En su análisis, detallaron las dos jugadas que, según ellos, cambiaron el destino: "El árbitro anuló un gol marcado por Mustafa Zico en el minuto 58, debido a una falta de Marwan Attia sobre Lisandro Martínez, jugador de la selección argentina. También pasó por alto conceder un penalti a Mohamed Salah en el segundo minuto del tiempo añadido, lo que permitió que el balón rebotara y que el equipo argentino marcara su tercer gol", afirmaron.

Para echar más leña al fuego, el medio Al-Wafd vinculó el arbitraje con supuestas investigaciones financieras: "Tras la polémica del VAR contra Egipto, Estados Unidos inició investigaciones sobre las finanzas de la Asociación del Fútbol Argentino durante el Mundial".

¡VARgentina! — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) July 7, 2026

Pero el castigo a la Selección Argentina no sólo ino desde Egipto. Es que, como era de esperarse, el polémico periodista mexicano Álvaro Morales aprovechó el escándalo para castigar a la Selección. Durante todo el encuentro, Morales inundó sus redes sociales con el término "VARgentina", sugiriendo que la tecnología fue el jugador número 12 de Scaloni.