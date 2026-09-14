Se perdió el viaje de egresados, ganó una medalla y terminó llorando: la historia de Micaela Lopetegui

Micaela "Mica" Lopetegui tiene 17 años y acaba de convertirse en una de las grandes protagonistas de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La patinadora artística argentina emocionó a las tribunas, hizo llorar a quienes la seguían desde las redes y dejó una historia de esfuerzo que atravesó mucho más que una competencia.

La joven decidió perderse el viaje de egresados de la secundaria para concentrarse por completo en su preparación y representar a la Selección Argentina. Mientras sus compañeros compartían una experiencia que probablemente recordarían durante toda la vida, ella eligió entrenar, competir y perseguir un sueño sobre ruedas.

Micaela Lopetegui en Beijing

En el programa corto, Micaela obtuvo 61,78 puntos y quedó en la segunda posición , una ubicación ideal para pelear por la medalla de plata. Cuando terminó su coreografía, rompió en llanto bajo el aliento ensordecedor de las tribunas locales.

Después de su actuación, explicó por qué no se arrepiente de haber resignado aquel viaje: "Es una aventura super linda para vivir con tus compañeros de colegios con tus amigos per yo creo que esto realmente yo no lo cambio por nada porque la felicidad y la pasión que yo sentía haciendo ese programa no lo puedo explicar. Te juro que se me llenan los ojos de lágrimas, no lo puedo creer, haberlo vivido ahí es algo inolvidable . No lo cambio por nada, es algo muy hermoso que me va a quedar para toda la vida".

La frase conmovió porque no salió de una atleta adulta con una carrera consolidada, sino de una adolescente que tuvo que elegir entre una experiencia escolar irrepetible y la posibilidad de competir por su país. Micaela no habló desde el sacrificio vacío: habló desde la felicidad de haber hecho aquello que ama.

A pesar de su corta edad, Lopetegui ya tiene una trayectoria internacional destacada. En el Mundial de Patinaje de Beijing 2025 terminó décima en la categoría Free Skating Junior y logró meterse entre las diez mejores del mundo. También alcanzó instancias decisivas de la World Skate y consiguió medallas en torneos juveniles y panamericanos.

Actualmente integra el equipo de patín artístico de Banfield, donde continúa su preparación. Micaela Lopetegui se perdió el viaje de egresados encontró en Santa Fe una recompensa inesperada: una medalla, el cariño de todo un país y la certeza de que aquella elección tan difícil valió la pena.