Rottemberg comparó la economía de Caputo con la de 2001 y lo dejó en ridículo: desmontó parafernalia de calle Corrientes

Luis Caputo quiso convertir una escena de Calle Corrientes en una prueba irrefutable de que el consumo está vivito, coleando y comprando entradas. El ministro de Economía compartió durante el fin de semana un video con cientos de personas esperando para ingresar a un teatro y pareció encontrar, en una fila, la solución a todos los problemas económicos del país.

Cabe recordar que desde que el cineasta Santiago Oría está al mando de las áreas de comunicación estos videos son moneda corriente entre los y las funcionarias de La Libertad Avanza. Pero lo que nadie se esperaba era la respuesta que llegó de parte del productor teatral Carlos Rottemberg, quien explicó que una avenida llena de público no alcanza para medir el estado general de la economía.

Carlos Rottemberg

Caputo había intentado presentar las imágenes como una postal de normalidad, pero el video terminó funcionando como una clase acelerada sobre encuadres, horarios y estadísticas tramposas.

En redes sociales, Caputo escribió: "Todavía no es 'fin de mes' y Calle Corrientes es un "consumo de primera necesidad". Además, seguro que los que están ahí, trabajan todos en una empresa de energía o minería (acordate que son solo dos los sectores que andan bien). Así que tu video es totalmente sesgado".

"El video está tomado en Corrientes al 1600, entre la entrada y la salida de dos funciones. Al lado, están Francella y Moria Casán. El video es cierto, pero está forzada la imagen"



👉 Carlos Rottemberg, productor y empresario teatral, en #TotalNormalidad pic.twitter.com/4YnaVo4zIF — Futurock.fm (@futurockOk) September 14, 2026

Este lunes, en Futurock, Rottemberg explicó qué había detrás de la multitud: "En este caso puntual vi videos del sábado a la noche, pero invito a que se mire con atención. El video está tomado en Corrientes al 1300; es tomado exactamente en la entrada y salida entre primera y segunda función del espectáculo que encabeza la recaudación en Buenos Aires".

El productor más importante de la escena teatral argentina agregó: "El sábado a la noche tenemos 300 y pico de títulos; obviamente que depende de dónde ponés la cámara, es verdad ese video, pero está tomado en ese lugar. Lo que muestra es la fila de público por ingresar. El video es cierto, pero está tomado como una foto y no como una película completa de la actividad ".

La explicación de Rottemberg desarmó la fanfarronada sin necesidad de levantar demasiado la voz: sí, había mucha gente; sí, el video era real; y sí, la calle estaba llena. Lo que no demostraba era que el consumo se hubiera recuperado en todo el país ni que las familias pudieran pagar con tranquilidad alimentos, alquileres, servicios y mucho menos entretenimiento.

Tipito, avivate! Todavía no es "fin de mes" y Calle Corrientes es un "consumo de primera necesidad". Además, seguro que los que están ahí, trabajan todos en una empresa de energía o minería (acordate que son solo dos los sectores que andan bien). Así que tu vídeo es totalmente... https://t.co/l0xLXZLSpj — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 13, 2026

Para reforzar su argumento, el productor recordó una situación ocurrida durante la crisis del gobierno de Fernando De la Rúa: "Me acuerdo que en 2001 se había estrenado un espectáculo, 'Monólogos de la Vagina', y reventaba; no había lugar ningún día. Si yo voy y me paro en la puerta de ese teatro en 2001 puedo decir que los teatros están llenos, pero era ese teatro el que estaba lleno".

La moraleja para "Toto" Caputo es fácil y bastante teatral: una fila puede ser una fila, un espectáculo exitoso puede ser un espectáculo exitoso y una avenida llena puede ser una avenida llena. Pero ninguna de esas imágenes, por sí sola, alcanza para demostrar que la economía funciona. A veces, antes de celebrar la recuperación, conviene mirar la película completa y no solamente el fotograma que queda bien en redes.