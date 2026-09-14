Una nena de 10 años pidió ayuda en el baño de su escuela y denunció a su tío por abuso

Un mensaje escrito en el baño de una escuela de San Juan encendió la alarma por un posible caso de abuso sexual infantil. Las palabras hacían referencia a una nena de 10 años que aseguró estar embarazada y señaló a su tío como responsable. La menor ya fue identificada y la Justicia inició una investigación para determinar qué ocurrió.

El escrito fue encontrado el viernes pasado en la Escuela Carlos María del Alvear, ubicada en la zona de Villa San Damián, en el departamento de Rawson. Junto al texto había una carita triste, un detalle que profundizó la preocupación de las autoridades y de la comunidad educativa.

La frase decía: "Estoy embarazada, ayuda. Solo tengo 10 años, fue mi tío". La inscripción fue borrada posteriormente por disposición de autoridades gubernamentales, pero su existencia pudo ser confirmada mediante imágenes, testimonios y entrevistas realizadas dentro de la institución que dieron cuenta de la veracidad del mensaje.

Un estremecedor mensaje apareció en el baño de una escuela en San Juan

La escuela informó la situación a la Justicia y el fiscal de la Unidad Fiscal de Investigación de Abusos y Violencia Intrafamiliar, Duilio Ejarque, ordenó la intervención de las fuerzas de seguridad, aun cuando hasta ese momento no se había presentado una denuncia formal por el supuesto abuso.

Integrantes de la unidad fiscal y efectivos policiales concurrieron al establecimiento para realizar peritajes y hablar con directivos, docentes y personas que habían visto el mensaje. La investigación se concentró especialmente en las cámaras de seguridad, con el objetivo de establecer quién escribió la advertencia y si esa persona podía aportar información sobre la situación de la niña.

La eliminación de la pintada también quedó bajo análisis. Según informó Tiempo de San Juan, el Ministerio de Educación habría ordenado borrarla, aunque las autoridades pudieron reconstruir el contenido a partir de registros y testimonios.

Un estremecedor mensaje apareció en el baño de una escuela en San Juan

La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, confirmó que la menor mencionada en el mensaje fue identificada y explicó qué intervención se realiza desde la escuela: "Son las cosas que suceden a diario en la escuela y que tenemos que abordarlas. Es una escuela que tiene contención de los gabinetes zonales y los aledaños, donde trabajamos para abordar no solamente a los compañeros sino también a los estudiantes que están ahí".

Fuentes también destacó la intervención de la ANIVI, el organismo especializado en abuso sexual y violencia intrafamiliar, y sostuvo que representa "un respaldo y apoyo para los educadores" que deben afrontar situaciones complejas dentro de las instituciones.

"Es una situación que ya escapa a la escuela, así que nosotros vamos a seguir conteniendo desde el lugar que nos ocupa. El gabinete escolar está trabajando con ellos y en otras escuelas y con dispositivos para detecciones tempranas de situaciones complejas ", explicó la ministra.

Ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes

La funcionaria aseguró finalmente que la menor fue "detectada" y que también se trabaja con "un grupo de estudiantes", sin brindar mayores precisiones para resguardar la identidad y la privacidad de la niña. La investigación continúa con el análisis de cámaras y testimonios, mientras la prioridad debe ser garantizar su protección integral, evitar la revictimización y asegurar que su voz sea escuchada por equipos especializados y por la Justicia.