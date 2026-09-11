Las dos caras de Nito Artaza: de la comedia teatral, al pánico de que la Argentina de Milei "se convierta en una plutocracia"

Nito Artaza tiene más de 40 obras de teatro junto a su gran socio y compañero Miguel Ángel Cherutti, pero en la actualidad disfruta de la segunda comedia "de texto" que hace con él y con un elenco cargado de figuras como Belén Francese, Larry De Clay y Tamara Bella. Con Argenmatch (Amor Argento), que va de jueves a domingos en el Teatro Multiescena de avenida Corrientes 1764, el humorista mantiene un legado de propuestas artísticas temporada tras temporada.

Al mismo tiempo, al igual que fue desde la crisis del 2001 cuando se transformó en referente de los ahorristas estafados por el Corralito, la política todavía cumple un rol importante en su vida, más allá de que se encuentre alejado de la Unión Cívica Radical (UCR) con la que llegó a ser senador nacional por la provincia de Corrientes entre 2009 y 2015. "Tengo miedo de que si seguimos con este gobierno terminemos en una plutocracia, que es el gobierno de los más ricos, con las grandes corporaciones teniendo sus propios legisladores que les legislan para su beneficio", aseguró ante BigBang .

La preocupación manifiesta del empresario teatral no es tan drástica como se lee, ya que también se considera optimista de cara al futuro. "Creo que siempre las cosas dan vuelta. Tiene que volver de nuevo la política para ordenar esto, y sobre todo los grandes pensamientos nacionales tienen que volver. O construir algo nuevo, pero desde la política. Porque si no va a ser una anarquía total", consideró.

En diálogo con BigBang , Artaza se refirió a una anécdota que significó un gran aprendizaje. "Llevamos 10.000 personas a un reclamo una vez a la Casa de Gobierno y el entonces presidente Eduardo Duhalde y nos llevó al balcón de Perón y nos dio nuestra primera lección de política a mí y al ex futbolista Hugo "Perico" Pérez. Abrió el balcón de Perón y había 80.000 piqueteros en la Plaza de Mayo. Nos dijo: 'ustedes pudieron ahorrar, pero estos no me comen'", recordó.

Todos los shows que he hecho siempre han sido con temáticas y títulos que tengan que ver un poco irónicamente con la política, con la vida del país

Tus obras siempre tuvieron una suerte de anclaje en algún tema popular actual, ¿cómo es esto en el caso de Argenmatch?

- Es una semblanza de la utilización de las aplicaciones de citas. Salió algo muy divertido porque se producen una serie de confusiones con eso a través de las cuentas falsas, donde te ponen una foto que no es y otra persona. Así que salió todo muy muy divertido. En general, todos los shows que he hecho siempre han sido con temáticas y títulos que tengan que ver un poco irónicamente con la política, con la vida del país. Hemos tenido títulos como Lo que El Turco se llevó, Cantando bajo la deuda, Nación imposible, Danza con Cobos.

Y ahora con Cherutti estamos volcados un poco más a la comedia. Y un elenco importante también, porque está Belén Francese, Larry De Clay, Tamara Bella y Nancy Meijide. Y la experiencia es muy buena porque la comedia también es algo que a mí me entusiasma. Por supuesto tiene que ver con textos humorísticos y hay un guión, que es un poco diferente al show. Pero lo disfruto mucho también.

Nito Artaza junto a Hugo "Perico" Pérez en una marcha de ahorristas tras el Corralito.

Recientemente analizaste cómo venía funcionando de forma dispar la calle Corrientes, en relación a que algunas obras tenían una gran mayoría de los espectadores y que el resto tenía que correr la coneja...

- Algunos corren la coneja, otros la reman. Pero, en general, la calle Corrientes siempre es utilizada, con todo respeto lo digo, por los gobiernos. Tanto las temporadas como la calle Corrientes un sábado, que hay veces que se ven muchos transeúntes y mucho turismo. Pero no puede ser una medida de cómo está la economía en el país. Hay cinco o seis obras que concitan el 60% de la cantidad de público que viene a ver los espectáculos. Son obras que están muy bien posicionadas desde el punto de vista de producción, de los sponsor; que tienen el acompañamiento de empresas de comunicación, grandes canales de televisión o medios, que posicionan, y además dueños de teatro -en general en la calle Corrientes la mayoría de los teatros que son de Carlos Rottemberg-.

El resto, como yo digo, la rema. Y desde mi punto de vista el teatro tiene que ser más popular, tiene que ser accesible a todos, no que haya solamente cinco espectáculos posicionados. Es una expresión de identidad, de cultura, de generar empleo también, porque la industria cultural argentina emplea cerca de un millón de personas y tiene que estar accesible al público. Yo insisto en esto sobre los espectáculos populares, tanto en Mar del Plata, Carlos Paz, Buenos Aires o distintos lugares, porque si no estamos trabajando para una élite. No se puede hacer teatro para una élite de los grandes empresarios de teatro que quieren aumentar siempre la entrada para que sea negocio, para poder pagar sus teatros.

El teatro tiene que ser más popular, tiene que ser accesible a todos, no que haya solamente cinco espectáculos posicionados

Lo está diciendo alguien que tiene teatro, yo tengo el Teatro Enrique Carreras en Mar del Plata. Son mis grandes discusiones que tengo a veces con la Asociación Empresaria Teatral. Yo siempre alquilaba teatros al 17% del neto -para hacerlo más directo el 15% del bruto- y hoy un teatro te sale el 30% del bruto. Es decir que al productor no le queda mucho margen para producir, contratar figuras, pagar publicidad, escenografía, sonido, iluminación, pantalla y todos los vestuarios. Es una ecuación que hay que volver a replantearla. Sobre todo pensar que el teatro tiene que estar accesible para las familias, tiene que ser popular. Ese es el sentido del teatro.

Al mismo tiempo, en cartel hay obras que son monólogos, unipersonales. Es una cuestión de no tener grandes producciones como quizás había antes.

- Por supuesto, he hecho más de 40 espectáculos en los cuales por lo menos como mínimo siempre había 15 personas arriba del escenario, entre bailarines y actores. Y hoy en día es costosa una producción de esa naturaleza, como lo son las comedias musicales también. Por eso digo que hay que replantear la ecuación. También hay que hacer los diferentes contratos que se hacen, sin perder los derechos laborales. Hay que tratar de hacer cooperativas, de hacer porcentajes, siempre respetando el derecho del trabajador a la salud, a una atención médica. Las grandes empresas te dicen que al trabajador hay que sacarle derechos porque no da la ecuación. Pero no podés decir "sáquenle al trabajador que así gano más yo", es una cosa insólita.

El elenco de Argenmatch (Amor Argento).

Sos un hombre de la cultura, un empresario de teatro, actor, y también sos un hombre de la política. ¿Qué otra vuelta de tuerca creés que se le puede dar a la industria para reactivarla o mejorar su distribución?

- En primer lugar yo siempre insisto que el teatro tiene que estar más accesible desde el precio, un poco más que el cine. En segundo lugar, en cada localidad de la Argentina tenés una plaza, una comisaría, una iglesia y un teatro. Para generar mayor ocupación en los actores y actrices hay que programar y hay que tener prevista una política pública también sobre la cultura, la identidad y facilitar para que puedan trabajar y además entusiasmar a los jóvenes desde la escuela, desde el jardín si es posible, con el teatro. Porque contiene mucho más que el deporte inclusive.

El ejemplo desde lo artístico es en la provincia de Corrientes. Están todo el año pensando los chicos qué van a hacer en febrero que vienen los carnavales, están pensando en los redoblantes, en cómo van a bailar, cuál va a ser la temática de la comparsa. Muchísimos jóvenes entusiasmando y haciendo competencias entre las diferentes comparsas en cada localidad de nuestra provincia. Y eso los hace apartarse de otros vicios, los hace pensar en algo artístico, en algo creativo. Bueno, el teatro también te abre la mente de una manera muy especial. Se pueden contar historias de vida, históricas, culturales, psicológicas, sociológicas. No saben la importancia que tiene. Por lo menos yo lo entiendo así al teatro.

Las grandes empresas te dicen que al trabajador hay que sacarle derechos porque no da la ecuación. Pero no podés decir 'sáquenle al trabajador que así gano más yo', es una cosa insólita

Para meterse un poco en la cuestión más de política nacional, ¿te preocupa que Javier Milei sea reelecto?

- Sí, me preocupa. Hoy es lo que la gente votó y lo respeto porque hay que respetar siempre la democracia, pero estamos viviendo la experiencia de un modelo extranjerizante, de un gobierno que tiene absolutamente ideas foráneas. No hay un proyecto nacional. Y eso a mí me preocupa muchísimo. Se ha perdido, inclusive, hasta la identidad de la patria. Solamente la sacan los gobiernos como siempre cuando necesitan votos, como lo que está haciendo el gobierno a través del presidente con esto de Malvinas.

Hay un proyecto que es absolutamente extranjerizante. Me preocupa mucho que no hay un proyecto que incluya a todos los argentinos, sino al contrario. Discrimina de los ricos, a los pobres, a la clase media. Hay un proyecto para un 20% o un 25% de la población. Ni siquiera eso. Hay un proyecto que responde a intereses de otros países, como pueden ser Estados Unidos, Israel y la propia Inglaterra, con lo que está pasando hoy en las aguas del sur. Me preocupa que haya un presidente que quiere ser un topo para destruir el Estado argentino y apoye otros Estados. Es una cosa insólita que se acerca un poco inclusive a la traición a la patria, lo digo con todo respeto.

Milei se declaró admirador de Margaret Thatcher

Mencionaste Malvinas y justamente venís de Corrientes, que fue una provincia muy afectada por la Guerra. ¿Qué te genera este bandazo político de Milei alrededor de la causa Malvinas?

- Me genera especulación. Es una manipulación. Sabemos cuál era su pensamiento frente a Malvinas: que la Argentina había perdido la guerra y que le corresponde a Inglaterra tener ese territorio. Es admirador de Margaret Thatcher, pero más allá de todo eso, ha permitido los negocios de empresas cercanas, además de funcionarios y empresarios cercanos que han acompañado su campaña, que hagan negocios con Malvinas. Me preocupa y me genera un poco de indignación esa manipulación que se hace. Me hace acordar a todos los gobiernos que son así. Donald Trump necesita una guerra para ganar una elección, lo mismo hizo la Thatcher hundiendo al Belgrano y, hoy, este hombre juega con el sentimiento que tenemos todos los argentinos por la soberanía de Malvinas. Desde el punto de vista político me parece una manipulación que espero que la ciudadanía se dé cuenta de lo que está haciendo el Presidente. Lo digo con todo respeto.

Me preocupa sin duda, pero más me preocupa pensar lo que está pasando hoy también a todos los argentinos, en una gran mayoría de las personas endeudadas, permitiendo el Banco Central que las tasas sean usurarias y exorbitantes para los ciudadanos comunes que sacan crédito a veces para pagar sus necesidades básicas. Me preocupa que el gobierno no haya, a través del Banco Central, por lo menos puesto un límite a eso. Al no poner el límite está beneficiando solamente a las corporaciones del sistema bancario y perjudicando a los ciudadanos comunes. Ahí hay una intervención aunque el gobierno diga que ellos no quieren intervenir. Están interviniendo en perjudicar a unos y beneficiar a un sector.

Juega con el sentimiento que tenemos todos los argentinos por la soberanía de Malvinas. Desde el punto de vista político me parece una manipulación que espero que la ciudadanía se dé cuenta de lo que está haciendo el Presidente

Me preocupa la desprotección que hay de la industria nacional. Hasta el propio Estados Unidos, a quien admira el Presidente, tiene su protección de la industria y nosotros no. Y si hablo de Corrientes, donde tuvo muchos votos Milei, hoy tenemos un problema de desocupación muy grande, de cierres de empresas, de obra pública absolutamente parada. No solamente Corrientes sino todos los gobernadores dependiendo de la presión que ejerce el gobierno sobre los gobernadores que terminan votando, para dar un ejemplo, contra de los trabajadores argentinos, diputados y senadores de las provincias.

Todo porque el gobierno, no tengo otra manera de decirlo, compró gobernadores o legisladores, y no solamente con plata sino con cargos, promesas, y la extorsión de decirles "no te doy más dinero para obra pública a través de los Aportes del Tesoro Nacional, si vos no me votas lo que yo quiero en el Congreso". Me parece algo absolutamente grave, pero lo más grave es que no hay un proyecto nacional, sino solamente lo que decide el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Tenemos desde el punto de vista económico y financiero una dependencia casi total del Fondo Monetario Internacional (FMI) o de un proyecto extranjero.

La dupla de siempre: Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti.

Es una cosa insólita. Argentina, un país tan independiente, los jóvenes gritando por la camiseta argentina y por el otro lado el gobierno en la cara de todo nos entrega recursos naturales no renovables como la minería, el petróleo, el mar argentino. Una cosa insólita lo que está pasando. Indudablemente esto no tiene destino, lo digo con todo respeto. No da para más y creo los jóvenes se han dado cuenta de esta situación. Pueden haberlo votado a Milei en su momento, pero se dan cuenta que no hay un proyecto nacional.

A partir de este panorama, ¿qué lugar va a tener la militancia en 2027 para vos?

- Lamentablemente, a través de la comunicación que tiene el gobierno y lo que tenga la oposición, va a haber una polarización. Y entonces va a ser difícil. La militancia es tratar de militar un proyecto nacional, algo que nos incluya a todos, que evite tener situaciones de desigualdad, que podamos recuperar la educación pública, la salud pública, al menos recuperar la cordura frente a las personas con discapacidad o a los jubilados. Tener un poco de compasión con las personas que están sufriendo en este momento de necesidades básicas que no se cubren. Un proyecto en el cual no solamente los beneficiados sean los poderosos, como ocurre hoy con los bancos y las tasas, que no solamente las grandes empresas tengan el beneficio de un Congreso de la Nación que les vota leyes en contra de los trabajadores, absolutamente inconstitucionales.

Hay un proyecto que responde a intereses de otros países, como pueden ser Estados Unidos, Israel y la propia Inglaterra

Ahora puedo hacer un planteo de lo que haría yo en la militancia. Ya hay hoy votada en el congreso el famoso RIGI que incorporó el gobierno. Hay que modificarlo con la incorporación de un fondo federal, porque los recursos son de las provincias. Que sea repartido entre todos los argentinos a través, por ejemplo, del sistema previsional. Resulta muy injusto que vengan corporaciones extranjeras y otros países se lleven los recursos naturales no renovables de la Argentina y dejen solamente un porcentaje pequeño. Es insólito. Hay que buscar un fondo soberano como lo tiene Noruega o como lo tiene Chile con la minería.

Como para volver un poco al tema del teatro, en los últimos años hubo muchos cambios sociales alrededor del humor, con una perspectiva más feminista. ¿Cómo evalúas vos esto?

- Positivamente. Yo creo que el cuidado del género, el respeto sobre todo hacia la mujer, pero también hacia los jóvenes que estaban expuestos a veces en los teatros o en los espectáculos. Desde el punto de vista cultural ha sido muy bueno. Ese cambio ha sido muy positivo en el sentido de que todo el mundo sabe hoy que no estaba bueno cosificar a la mujer o al ser humano. Hoy cuando estás arriba de un escenario tenés que cantar o bailar, actuar o hacer acrobacias.

Nito Artaza con un paisaje de su Corrientes natal de fondo.

Pero no solamente por cosificar a la persona. Me parece que el cambio ha sido positivo en ese sentido. Yo tengo una forma particular de pensar. Creo que el hombre siempre ha tenido una posición dominante, no solamente en el espectáculo, sino aún hoy lo sigue teniendo y tenemos que pedirle perdón a las mujeres. Durante siglos eso ha sido así. Parece mentira lo que ocurrió durante siglos. Todos los avances que hubo en cuanto al respeto al género han sido importantes y en el espectáculo también.

¿Cuál es el valor agregado que tiene Argenmatch para que la gente los vaya a ver?

- Es que Cheruti y yo hacemos la segunda comedia de textos, que es muy muy divertida, y también la temática de las aplicaciones de citas resulta formidable. Yo hago dos personajes, uno que es un paraguayo que es muy divertido y después una mujer. Es también un valor agregado saber que siempre tenemos precios populares, que estamos ahí en la calle Corrientes con la vuelta de nosotros a la comedia. Lo cierto es que el público termina cada función poniéndose de pie y aplaudiéndonos. Creo que se ponen de pie porque se quiere ir a su casa.

Creo que el hombre siempre ha tenido una posición dominante, no solamente en el espectáculo, sino aún hoy lo sigue teniendo y tenemos que pedirle perdón a las mujeres

Quiero decirle a la gente que venga a ver siempre espectáculos y no solamente en la calle Corrientes, porque tienen diversos lugares: el under, en los barrios, el teatro popular. Buenos Aires es uno de los lugares que más teatro tiene en el mundo. Inclusive tiene más espectáculos que Londres, Madrid o el propio Nueva York. Yo hablo de teatro porque es mi actividad en la cual yo vivo hace años, aunque he transitado mucho la televisión y la radio. Vayan a ver todas las obras que hay tantos actores y tantos autores muy buenos. Disfruten, que es nuestra identidad y nuestra cultura.