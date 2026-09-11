Elevaron a juicio la causa por el femicidio de Agostina Vega contra seis imputados

El fiscal Raúl Garzón elevó a juicio la causa por el femicidio de Agostina Vega contra seis imputados. El principal acusado es Claudio Barrelier, quien será juzgado por abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género.

Los otros cinco imputados son Osvaldo Fassetta, que vivía en la misma casa que Barrelier; Soledad Andreani, quien le prestó el Ford Ka negro; Marianela Palmero, pareja de Barrelier; Matías Córdoba y Eugenia Ascarruz, inquilinos de la casa de Barrelier. Todos acusados por el delito de encubrimiento.

Claudio Barrelier - Osvaldo Fassetta

Además, según pudo saber este medio, se abrieron investigaciones separadas por otros hechos, con derivaciones que involucran de manera preliminar a Barrelier y Fassetta.

Fue Carlos Nayi, abogado de la madre de la adolescente, quien dio a conocer la resolución después de una audiencia a la que asistieron familiares de la víctima. En declaraciones a El Doce TV, apuntó que la investigación estableció que Agostina ingresó a las 22.55 del 23 de mayo a la casa de Barrelier —en Juan del Campillo 878, barrio Cofico de la ciudad capital— y no salió de allí.

El letrado afirmó que el expediente reconstruyó una secuencia de violencia que habría comenzado después de la medianoche en una habitación de cuatro metros cuadrados.

Agostina Vega

También señaló que los investigadores hallaron manchas de sangre con el perfil genético de la adolescente en ese cuarto, la cocina y el baño de la casa.

De acuerdo con la acusación, el cuerpo de Agostina fue desmembrado en el baño y sus restos permanecieron durante casi 37 horas en un freezer situado en el fondo de la vivienda. La fiscalía sostiene que Barrelier trasladó luego los restos hasta el descampado del barrio Ampliación Ferreyra en un Ford Ka negro de Andreani.

Osvaldo Fassetta, amigo de Barrelier, alquilaba una habitación en la propiedad. Para la investigación, habría cumplido el rol de nexo entre el principal acusado y el exterior durante las primeras horas de la búsqueda de la víctima.

Soledad Andreani quedó detenida por encubrimiento del femicidio de Agostina Vega, tras prestarle su vehículo a Claudio Gabriel Barrelier.

Soledad Andreani quedó acusada de haber facilitado el Ford Ka que se usó para trasladar los restos. Marianela Palmero, pareja de Barrelier, también quedó imputada por encubrimiento. Una pericia acústica fue uno de los elementos que complicó su situación, ya que al momento del crimen se encontraba en el domicilio. El estudio concluyó que desde distintos sectores de la casa podía escucharse lo que ocurría en la habitación donde, según la acusación, atacaron a Agostina.

Esa misma pericia resultó clave para las detenciones de Córdoba y Ascarruz, pareja y residentes de la planta alta de la vivienda. Las cámaras incorporadas al expediente ubicaron a ambos en el domicilio desde las 23.04 del 23 de mayo y durante nueve horas y cincuenta minutos. Garzón sostiene que también debieron haber escuchado algo aquella noche.

El abogado Carlos Nayi afirmó que quedaron descartadas las hipótesis planteadas por la defensa de Barrelier sobre una supuesta deuda de drogas, una venganza narco, la entrega de Agostina a un grupo criminal o la participación de una "mafia peruana".







































