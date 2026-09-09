Brutal agresión a un juez de línea en un partido entre Racing y San Miguel: expulsaron al jugador "de por vida"

Un partido de la Liga Senior del Fútbol Argentino entre Racing y San Miguel terminó abruptamente luego de que un futbolista del conjunto visitante agrediera al juez de línea Pablo Valles durante el segundo tiempo.. El episodio ocurrió en el predio Tita Mattiussi cuando el encuentro estaba 3-3 y se disputaban 23 minutos del complemento. Valles había señalado una infracción a favor de Racing y, tras esa decisión, un jugador de San Miguel se dirigió hacia él y lo golpeó en el rostro.

El agresor, quien jugó en el Trueno Verde, Juventud Unida y Muñiz, quedó inhabilitado de por vida para participar en los torneos oficiales de la categoría, mientras que el club fue desafectado de la temporada en curso. La causa penal quedó radicada en la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 1 de Avellaneda por lesiones leves, un delito que admite la aplicación de una probation.

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El asistente cayó al suelo y debió recibir atención médica durante varios minutos. El árbitro principal, Pablo Diéguez, decidió suspender el partido y posteriormente explicó que Valles había quedado "bastante golpeado" y con sangrado en la nariz. Valles fue trasladado al Hospital Presidente Perón de Avellaneda, donde permaneció internado durante la noche. Los estudios realizados con tomógrafo detectaron fractura de tabique nasal y contusiones. Al recibir el alta, los médicos le indicaron que debía volver a un centro asistencial en caso de sentirse mal y sacar turno con un especialista para el seguimiento del cuadro.

En su declaración, el asistente relató que recuperó parcialmente la conciencia mientras un camillero lo trasladaba en silla de ruedas y que, ante la consulta de si deseaba instar la acción penal, respondió de manera afirmativa. El parte policial de la Comisaría Avellaneda Sexta Gerli, firmado por el comisario mayor Javier Bibiano, jefe departamental de Avellaneda, corroboró la secuencia de los hechos y la identidad del agresor.

La Liga Senior del Fútbol Argentino resolvió luego aplicar una fuerte sanción: el futbolista Raúl Hernán García fue expulsado de por vida de todas las competencias y actividades organizadas por la entidad, mientras que San Miguel +35 fue desafectado de la temporada en curso.

Tras el episodio, San Miguel difundió un comunicado en el que pidió disculpas por la conducta de su jugador y aseguró que el futbolista reconoció su responsabilidad y se mostró arrepentido. Racing, por su parte, también repudió la agresión y expresó su solidaridad con el árbitro asistente.

El descargo de San Miguel en IG

A través de su cuenta oficial, el equipo Senior de San Miguel difundió un comunicado en el que se disculpó por lo sucedido. "Desde nuestro equipo queremos expresar nuestras más sinceras disculpas por lo sucedido durante el último partido y, especialmente, por la reacción que tuvo uno de nuestros jugadores hacia el juez de línea", señaló el texto, dirigido a la Liga Senior de Fútbol Argentino y al Senior de Racing.

El club reconoció que la conducta de García no representa los valores institucionales y expresó su deseo de que Valles se recupere. "El propio jugador es el primero en reconocer su error, se encuentra profundamente arrepentido por lo sucedido y entiende que este tipo de reacciones no pueden volver a repetirse", indicó el comunicado, que además rechazó de manera general cualquier forma de violencia dentro de una cancha. "Podemos equivocarnos, podemos protestar una decisión o vivir el partido con intensidad, pero siempre debemos mantener el respeto hacia quienes forman parte del juego", agregó la institución, que cerró el mensaje con un compromiso de que hechos similares no vuelvan a repetirse.







