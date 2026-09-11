¿Quién rompió la foto de Martín Cirio? El insólito ataque de odio que escondió la China Suárez

Creer o reventar. La China Suárez habría protagonizado un insólito episodio en un camarín de Otro día Perdido, el programa de Mario Pergolini en El Trece. El hecho ocurrió hace casi un año, pero recién ahora Marina Calabró contó que una foto de Martín Cirio apareció destruida después de la visita de la actriz.

Calabró relató que cada invitado recibe un camarín identificado con su nombre y decorado con fotos de figuras del show argentino que pasaron previamente: "Te reciben en un camarín con tu nombre y están todas las fotos de los que fueron al programa", explicó y agregó: "Me decía alguien del equipo: '¿sabés que a veces tenemos problemas con las fotos? Te sorprenderías, porque hay gente que viene con el fibrón o con una lapicera y las interviene'".

Martín Cirio

Según la periodista, una de las imágenes apareció con la inscripción "HDP, robamaridos". Calabró consultó si el mensaje estaba dirigido a la China Suárez, pero desde la producción le aclararon que no era para ella y mantuvieron en reserva la identidad de ese misterioso alguien.

Pero el chismecito no termina ahí pues hubo algo todavía más incómodo: ¿quién rompió la foto de Martín Cirio? Calabró contó: " Otra foto la destruyeron y la tuvieron que cambiar ", dijo y explicó cómo la producción habría identificado a la persona responsable: "Ellos saben quién fue, porque en el camarín hay una sola persona, que es el invitado del día".

China Suárez

La periodista fue entonces directamente al punto: "Hay una foto, que es la de Martín Cirio, que apareció destrozada. La tuvieron que cambiar. La China Suárez destrozó la foto de Martín Cirio", dijo como

Al intentar explicar el motivo, Calabró lo vinculó con un apodo utilizado por el streamer. " Porque Martín Cirio la bautizó 'Tatiana', debe ser ", señaló haciendo clara alusión al término vox populi que describe a una mujer que tiene deseos sexoafectivos compulsivos con hombres infieles y casados.

La supuesta destrucción del rostro de "La Faraona" habría ocurrido durante la visita de la China Suárez al programa, cuando promocionaba la serie La Hija del Fuego. Claro está que la novia de Mauro Icardi no dijo ni media palabras sobre el episodio y por ahora, la versión difundida por Marina Calabró es la única que se sostiene sobre el confuso episodio de la curiosa foto que terminó convertida en víctima involuntaria de la farándula.