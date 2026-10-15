Lanzan un plan para pagar deudas de ABL y patentes con quita de hasta el 100% de los intereses

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) incorporó una nueva línea a su Plan de Facilidades, destinada a deudas de Inmobiliario/ABL y Patentes.

La iniciativa busca acompañar a los contribuyentes para que puedan ponerse al día y retomar el cumplimiento regular de sus impuestos.

La medida estará disponible desde el 15 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2026. Alcanza a deudas vencidas antes del 1° de octubre de 2026 que se encuentren en instancia administrativa, por hasta $5.940.000 por partida o dominio y por impuesto. El tope se calcula sobre la deuda original, sin contar los intereses.

Los contribuyentes podrán elegir entre dos modalidades, ambas con pago por débito automático:

Pago al contado: condonación del 100% de los intereses resarcitorios.

Hasta 12 cuotas: condonación del 50% de los intereses resarcitorios y sin interés de financiación.

Cómo adherirse

El trámite es simple y se realiza 100% online desde el Portal del Contribuyente de AGIP:

Ingresar al Portal del Contribuyente en www.agip.gob.ar y elegir "Plan de Facilidades".

Seleccionar el impuesto y la modalidad de pago del nuevo plan (al contado o hasta 12 cuotas)

Visualizar la deuda, seleccionar todos los períodos, elegir la financiación y validar los datos.

Informar el CBU de la cuenta desde la que se debitarán los pagos. Hacer clic en "Generar plan", ¡y listo!

Para completar la adhesión es necesario contar con Domicilio Fiscal Electrónico. Esta nueva línea se suma a las medidas que AGIP viene implementando para simplificar gestiones y generar alternativas que permitan a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones tributarias.