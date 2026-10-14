Del impulso a la eficiencia: por qué el modelo de franquicias sigue consolidándose en la Argentina

En un entorno económico marcado por la volatilidad y la reorganización de los hábitos de consumo, el sistema de franquicias en la Argentina ha demostrado una notable capacidad de adaptación. Lejos de tratarse de una simple moda de expansión comercial, el modelo se afianza como una estructura sólida que reúne a más de 1.785 marcas franquiciantes, supera los 56.800 puntos de venta en todo el país y genera alrededor de 245.000 empleos directos.

El atractivo del formato radica en su capacidad para ofrecer a los inversores un camino probado, respaldado por economías de escala y transferencias de conocimiento (know-how), lo que permite moderar los riesgos inherentes al emprender de forma aislada.

Un viraje conceptual: de la expansión cuantitativa a la productividad

La sostenibilidad del modelo de franquicias no responde únicamente a la apertura continua de locales, sino a una maduración conceptual en su gestión. Frente a coyunturas de consumo moderado o retracción del comercio minorista tradicional, la red de franquicias ha mostrado un desempeño más firme que los supermercados, centros comerciales y locales pyme independientes.

Este comportamiento diferencial se explica por varios pilares estratégicos:

Gestión basada en la eficiencia operativa : con la estabilización de la inflación en niveles más bajos, el ajuste directo de precios dejó de ser la herramienta principal para sostener márgenes. Las redes exitosas han volcado su esfuerzo al control estricto de costos, la optimización de procesos operativos y la mejora de la productividad.

: con la estabilización de la inflación en niveles más bajos, el ajuste directo de precios dejó de ser la herramienta principal para sostener márgenes. Las redes exitosas han volcado su esfuerzo al control estricto de costos, la optimización de procesos operativos y la mejora de la productividad. Tecnologización e Inteligencia Artificial : la incorporación de sistemas CRM avanzados, análisis de datos en tiempo real mediante IA y herramientas de gestión remota permite acortar tiempos administrativos, conocer mejor al cliente y mejorar la rentabilidad general.

: la incorporación de sistemas CRM avanzados, análisis de datos en tiempo real mediante IA y herramientas de gestión remota permite acortar tiempos administrativos, conocer mejor al cliente y mejorar la rentabilidad general. Consolidación de multifranquiciados : una tendencia clave del mercado es la expansión a través de operadores que ya gestionan más de una unidad (que representan más de un tercio del total de franquiciados). Esto permite diluir costos fijos, aprovechar la experiencia previa de gestión y escalar el negocio con menor riesgo.

: una tendencia clave del mercado es la expansión a través de operadores que ya gestionan más de una unidad (que representan más de un tercio del total de franquiciados). Esto permite diluir costos fijos, aprovechar la experiencia previa de gestión y escalar el negocio con menor riesgo. Construcción de un sistema replicable: la longevidad de una franquicia depende de transformar una idea en procesos estandarizados de capacitación, soporte y abastecimiento, garantizando que el negocio funcione con consistencia independientemente de quién esté al frente.

Redes colaborativas y profesionalización constante

Perdurar en el mercado exige que las marcas resuelvan necesidades sostenidas en el tiempo y no modas pasajeras, manteniendo una identidad reconocible pero lo suficientemente flexible para evolucionar con el consumidor.

En este sentido, la colaboración interna dentro de las redes y la reinversión continua en la experiencia del cliente son factores que distinguen a las empresas vigentes de aquellas que desaparecen tras su primer ciclo de crecimiento. En este proceso de modernización, el rubro del real estate se ha posicionado como uno de los dinamizadores más importantes del ecosistema de franquicias en la Argentina.

El sector inmobiliario ha sabido encarnar los principios de transformación digital y trabajo en red mediante la implementación de plataformas colaborativas tipo MLS (Multiple Listing Service), herramientas de valoración en tiempo real y esquemas de oficinas virtuales que agilizan las operaciones.

El avance del modelo en el mercado inmobiliario ha permitido elevar los estándares de servicio, aportando transparencia y velocidad al negocio, además de impulsar la reconversión profesional de miles de emprendedores e intermediarios. En este escenario, redes de gran penetración internacional y regional como Century 21, Coldwell Banker, Keymex y Realty ONE Group forman parte fundamental de esta transformación, consolidando metodologías de trabajo que potencian el desarrollo del comercio de servicios en todo el territorio nacional.