Milei vs la realidad: "No llegar a fin de mes" no es ninguna pelotudez

La frase "no llegar a fin de mes" volvió a instalarse en el centro de la discusión política después de que Javier Milei la calificara de "una pelotudez" en varias ocasiones en los últimos días. Sí, una de sus últimas obsesiones fue burlarse de aquellas personas (muchos de ellos votantes suyos) que llegan arañando o acortan sus meses económicos. Su razoniamiento es lineal: si una persona realmente no llegara a fin de mes, no podría vivir diez días sin comer ni beber.

En el lenguaje cotidiano, las palabras no siempre deben entenderse al pie de la letra. Cuando alguien asegura que está "muerto de hambre", que tiene "el corazón partido" o que algo le costó "un ojo de la cara", nadie supone que está describiendo una condición física o una operación quirúrgica. Se trata de expresiones figuradas que condensan emociones, dificultades y experiencias. Lo mismo sucede cuando una persona afirma que no llega a fin de mes: no necesariamente está diciendo que dejará de existir el último día del calendario, sino que sus ingresos resultan insuficientes para cubrir sus necesidades hasta cobrar nuevamente.

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La comparación puede extenderse a quien asegura sentirse "entre la espada y la pared". Sería absurdo responderle que no hay ninguna espada ni pared a la vista y, por lo tanto, concluir que su angustia es falsa. El lenguaje popular tiene sus propios códigos, y desconocerlos no elimina el problema que intentan expresar.

La interpretación literal de milei tampoco constituye una novedad. El presidente ya había cuestionado anteriormente a quienes utilizan esa frase, a los que llegó a calificar de "imbéciles". Sin embargo, la utilización de una expresión tan coloquial como "pelotudez" para desestimar una preocupación extendida entre los argentinos volvió a poner en evidencia la distancia entre el discurso oficial y las dificultades que atraviesan numerosos hogares.

Porque, más allá de la discusión semántica, el asunto está lejos de ser una tontería. La frase remite a una cuestión central: cómo impacta la política económica sobre la vida cotidiana de la población y, especialmente, sobre los sectores que cuentan con menores recursos para afrontar el aumento de los gastos, las deudas y las necesidades básicas.

El debate no se resuelve únicamente con estadísticas, indicadores macroeconómicos o anuncios de inversiones. Tampoco alcanza con observar la evolución del PBI, el riesgo país y los mercados. Esos datos pueden ser relevantes para evaluar el rumbo de la economía, pero no describen por sí solos la situación concreta de una familia que debe decidir qué cuenta pagar primero, qué alimento dejar de comprar o cómo afrontar un gasto imprevisto.

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La economía real se mide también en la mesa familiar, en el supermercado, en la farmacia y en el saldo que queda después de pagar el alquiler, los servicios y el transporte. para quienes viven de un salario, una jubilación o un ingreso informal, la estabilidad de las variables económicas no siempre se traduce en una mejora inmediata de sus condiciones de vida.

Cuando el país se aproxima a un nuevo tramo del calendario electoral, la discusión sobre el poder adquisitivo, el consumo y las condiciones de vida puede convertirse en un factor decisivo para evaluar la gestión del gobierno. La percepción de los ciudadanos no es un detalle secundario: forma parte de la realidad política que cualquier administración debe atender.

Milei puede cuestionar la precisión de una frase, discutir sus alcances o defender los resultados de su programa económico. Lo que no puede hacer es suponer que, por no ser literal, carece de significado. Detrás de esas palabras hay una pregunta concreta que excede cualquier disputa retórica: ¿los ingresos de los argentinos alcanzan para vivir con dignidad?

La respuesta no está en una interpretación gramatical ni en una descalificación presidencial. Está en los números de cada hogar y en la posibilidad efectiva de pagar las cuentas, alimentarse, trabajar y llegar al próximo ingreso sin que la vida cotidiana se convierta en una carrera permanente contra el dinero.

Cuando toda una sociedad repite a quien quiera escuchar que no llega a fin de mes, el problema no desaparece porque el presidente considere que la frase es una "pelotudez". la realidad económica no se define por el sentido literal de las palabras, sino por las condiciones de vida que esas palabras intentan describir.