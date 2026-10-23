El hijo de Nancy Godoy rompió el silencio y lanzó una fuerte acusación: "Hay más personas involucradas"

La investigación por la desaparición de Nancy Godoy en Esquina, Corrientes, sumó un nuevo avance este viernes, luego de que la Justicia imputara a Rosa Leguizamón, puestera de la estancia El Curupí, como partícipe primaria de un homicidio. En medio de las novedades judiciales, Adán, hijo de la docente, reclamó que continúen buscando a su madre, cuestionó algunas decisiones de la Fiscalía y aseguró que podría haber más personas involucradas en el caso, que ya cuenta con cinco detenidos.

Aunque una de las principales hipótesis de los investigadores apunta a un posible femicidio, el joven puso en duda que existan pruebas suficientes para sostener esa línea y vinculó lo ocurrido con una denuncia que su madre había presentado por las condiciones de la escuela donde trabajaba.

Sigue la búsqueda de Nancy Estela Godoy, la docente que fue vista por última vez en la localidad correntina de Esquina

"Todo comenzó con la denuncia", aseguró Adán desde la puerta de los Tribunales de Esquina, donde se refirió al avance de la causa y expresó su preocupación por la falta de respuestas sobre el paradero de Nancy.

En diálogo con la prensa, explicó que la familia todavía no recibió información concreta que permita confirmar la hipótesis de un femicidio. "Esa es una de las hipótesis más fuertes según la Fiscalía, pero nosotros no vimos nada, no tenemos pruebas, tampoco tenemos el cuerpo como para decir eso", sostuvo.

Además, cuestionó la comunicación de los investigadores con los familiares: "La Fiscalía no se comunicó con nosotros, se cerraron en esa hipótesis del femicidio y no hay un hecho puntual de por qué".

https://youtu.be/w3QjVRf7ozY?si=j4gvIJ6YPJlaXriW

En ese contexto, planteó que existen otras situaciones que deberían investigarse para determinar qué ocurrió con su madre. "No sabemos si es por el director anterior, por la denuncia que hizo mi mamá por el estado de la escuela, o por qué. Está todo encerrado ahí", manifestó.

Hasta el momento, la causa tiene cinco personas detenidas: el capataz Irineo Zarza, considerado el principal sospechoso; Rosa Leguizamón y su marido, Nahuel Rojas; y los peones Ezequiel Bordón y Sandoval. Sin embargo, Adán considera que la investigación no debería limitarse a los actuales imputados y aseguró que "hay más personas involucradas en esto".

Cuando le preguntaron a quiénes se refería, el hijo de la docente respondió: "A todas las personas que estuvieron en ese momento cuando mi mamá llegó allá, son todos sospechosos, pueden ser todos culpables".

Desaparición de Nanci: ahora avanza la jornada de imputación 📲 #C5N en vivo: https://t.co/eflU7hxbID — C5N (@C5N) October 23, 2026

La denuncia de Nancy Godoy

Uno de los aspectos que más preocupa a la familia es la posibilidad de que la desaparición de Nancy esté relacionada con una denuncia que había realizado por las malas condiciones del establecimiento educativo, ubicado en el paraje El Malezal.

Según explicó Adán, su madre había advertido sobre presuntas irregularidades en el manejo de los recursos destinados al mantenimiento de la institución, una situación que podría haber generado enfrentamientos con personas vinculadas a la escuela: "Todo empezó por la denuncia, porque había gente que cobraba plata, hasta el de mantenimiento, que cobraba millones y nunca la mantuvo", denunció el joven, aunque reconoció que todavía no existen certezas sobre una posible relación con el caso: "Podría haber sido un motivo, pero no se sabe".

En esa misma línea, apuntó directamente contra Norberto Gamarra, exdirector del establecimiento, a quien cuestionó por su gestión. "Ese hombre es tremendo caradura, una corrupción increíble", expresó.

También se refirió a Rosa Leguizamón, la mujer que quedó imputada este viernes, y aseguró que desconoce si mantenía algún vínculo con el antiguo responsable de la escuela: "Rosa se hacía la buena samaritana y no sabemos si era más compinche con el director anterior, que conocía a todos", sostuvo.

Por otra parte, recordó que Nancy tenía miedo de que Gamarra pudiera ingresar al establecimiento y llevarse documentación. Por ese motivo, según relató, había decidido guardar los papeles en su propia vivienda: "Mi mamá decía que no podía dejar los papeles de la escuela ahí porque él podía ir a sacárselos. Por eso se llevaba todo a su casa", contó.

La fiscalía sostiene que fue un femicidio

Mientras avanza el expediente judicial, los investigadores mantienen operativos de búsqueda en tres lugares específicos que habrían sido señalados por algunos de los imputados.

La familia conserva la esperanza de que estos procedimientos permitan esclarecer lo sucedido y encontrar a la docente, cuyo paradero continúa siendo desconocido. En medio de la incertidumbre y las sospechas sobre las circunstancias de la desaparición, el hijo de Nancy reiteró su principal pedido a la Justicia: "Quiero que encuentren a mi madre".