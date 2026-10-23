Ni las tenías en el radar: 10 series de Disney+ que son verdaderas joyas ocultas y otras no tan ocultas.

Hay vida más allá de los estrenos que aparecen en todos lados. Disney+ tiene un catálogo con thrillers, ciencia ficción, historias argentinas, comedias y producciones que merecen mucha más atención de la que reciben. Algunas ya tienen un recorrido, otras son novedades y varias son ideales para quienes buscan algo diferente para maratonear, y se viene un fin de semana lindo para quedarse en casa a ver todas estas series que son indispensables que seguir vivo.

En esta selección te reuní diez series para salir del piloto automático, descubrir nuevas historias y encontrar esa ficción que te hace pensar: ¿Cómo no la vi antes? Y hay una protagonista indiscutida: Coppola, el representante, que este viernes 23 de octubre estrena su segunda temporada. Una buena excusa para volver a una de las historias argentinas más particulares de la plataforma.

1. Coppola, el representante: temporadas 1 y 2

Cóppola



La vida de Guillermo Coppola tiene material de sobra para construir una ficción llena de excesos, negocios, anécdotas increíbles y situaciones que parecen inventadas. Juan Minujín vuelve a ponerse en la piel del histórico representante de Diego Maradona en una serie que mezcla humor, drama y personajes reconocibles de nuestra historia. Lo interesante es que no se queda solamente en la nostalgia. También se mete en un universo donde los negocios, la fama y los vínculos personales se cruzan permanentemente, dejando que el espectador viva también lo que fue la vida de este personaje que siempre da que hablar.

Mi recomendación: si todavía no viste la primera temporada, este es el momento ideal para ponerte al día. Y si ya la viste, el estreno de la segunda es una oportunidad para reencontrarte con un personaje que nunca pasa inadvertido y que es más que interesante.

2. Phony: La otra madre

Phony

¿Qué harías si despertaras después de un accidente y descubrieras que tu mamá ya no parece ser tu mamá? Esa es la inquietante premisa de esta historia, en la que un adolescente está convencido de que su madre fue reemplazada por una impostora, aunque nadie a su alrededor parece creerle.

La serie juega con la paranoia, los secretos y la incertidumbre. ¿Está descubriendo una conspiración o hay algo que no logra comprender de su propia realidad? Sí, sin dudas el juego mental que te da la serie es increíble, llegando a límites de salud mental impensables.

Por qué verla: porque las historias que te hacen desconfiar de todo el mundo tienen un atractivo especial. Es una propuesta para quienes disfrutan de los misterios y prefieren llegar al final sin tener todas las respuestas desde el primer capítulo, así ir navegando en la mente de sus personajes.

3. Paradise: temporada 2

Paradise

Una comunidad aparentemente perfecta, un asesinato que lo cambia todo y secretos capaces de poner en jaque la realidad de sus habitantes. Paradise combina thriller, conspiraciones y ciencia ficción para construir una historia en la que cada revelación abre nuevas preguntas.

Su mayor fortaleza es la capacidad de mantener al espectador atento, buscando pistas y elaborando teorías. No es una serie para mirar distraído mientras miras el celular o jugas juegos en el mismo; los detalles importan y las respuestas no siempre son las que esperás; la serie es muy detallista.

Esta es mi elegida para los amantes de las teorías, si gustan las historias que te obligan a desconfiar de lo que estás viendo, dale una oportunidad. Eso sí, lo ideal es empezar por la primera temporada para entender todo lo que está en juego y ver cómo la serie fue creciendo junto a sus pro

4. Chad Powers: Mariscal de campo

Chad Powers

Glen Powell protagoniza esta comedia deportiva sobre Russ Holliday, un jugador de fútbol americano que intenta reconstruir su carrera después de arruinar su reputación. ¿Su solución? Disfrazarse, adoptar otra identidad y conseguir una nueva oportunidad en un equipo. El problema es que sostener una mentira semejante nunca resulta tan fácil como parece, y cuanto más intenta ocultar quién es, más complicada se vuelve su situación y también más divertido es.

La razón para darle una oportunidad: no hace falta ser fanático del fútbol americano para disfrutarla. El humor, las situaciones incómodas y la lucha del protagonista por reinventarse son elementos suficientes para engancharse. De más está decir que gran parte de la razón es ver a Glen Powell actuando y demostrando su versatilidad, belleza y carisma.

5. VisionQuest

Vision Quest

Marvel vuelve a poner el foco en Vision, un personaje que intenta reconstruir su identidad después de los acontecimientos que marcaron su historia con Wanda. Los recuerdos, las inteligencias artificiales y las preguntas sobre qué significa ser humano forman parte de una propuesta que busca ampliar el universo de uno de los personajes más particulares de la franquicia y más queridos.

Para quienes siguen las historias de Marvel, hay un atractivo adicional: la posibilidad de profundizar en las consecuencias de WandaVision y explorar nuevas conexiones dentro de ese universo que va a dar de qué hablar para los próximos acontecimientos de series y películas a venir.

¿Por qué tenerla en el radar? Porque Vision siempre fue mucho más que un superhéroe con poderes. Su historia permite explorar emociones, memoria, identidad y humanidad desde una perspectiva diferente en un día como hoy con la IA y la tecnología.

6. Coven Academy

Coven Academy

Magia, secretos, rivalidades y personajes que descubren que su mundo es mucho más complejo de lo que imaginaban o no. Coven Academy apuesta por el universo sobrenatural y por esas historias en las que los conflictos personales conviven con fuerzas que escapan a toda explicación cotidiana.

La combinación de fantasía, misterio y relaciones entre sus protagonistas la convierte en una opción para quienes disfrutan de los mundos mágicos y las historias juveniles con elementos oscuros que, si bien ya fueron vistos antes en otras producciones, no está de más darle una oportunidad.

Es una opción para cambiar de género, si estás cansado de los policiales y los dramas realistas, una historia sobrenatural puede ser justo lo que necesitas para salir de la rutina, ya que es una propuesta mucho más juvenil.

7. Una cita con el demonio

Una cita con el demonio

Hay historias de crímenes reales que resultan mucho más perturbadoras que cualquier película de terror. Esta propuesta parte de una cita que termina de la peor manera y se adentra en una investigación marcada por la manipulación, las creencias extremas y una sucesión de acontecimientos inquietantes. Lo más perturbador de este tipo de series es recordar que detrás de cada caso hay personas reales y consecuencias que no desaparecen cuando terminan los créditos.

Para los fanáticos del true crime: es una alternativa para quienes disfrutan de las investigaciones criminales y de los relatos que intentan reconstruir cómo una situación aparentemente cotidiana puede convertirse en una pesadilla.

8. Ciudad de sangre

Ciudad de Sangre

Un mundo oscuro, una sociedad atravesada por la desigualdad y una amenaza sobrenatural que transforma las reglas de convivencia. Ciudad de sangre combina elementos de terror, suspenso y fantasía para construir un escenario en el que la supervivencia depende de mucho más que la fuerza.

La propuesta se destaca por utilizar los elementos propios del género para explorar conflictos sociales, relaciones de poder y personajes que deben tomar decisiones en circunstancias extremas, vinculando al espectador desde otra perspectiva.

La propuesta es para quienes buscan algo diferente, si te gustan las ficciones que mezclan terror con mundos distópicos, puede ser una opción interesante para salir de las historias más convencionales.

9. Furia

Furia

Los thrillers criminales tienen una fórmula que, cuando funciona, resulta difícil de abandonar. Una investigación compleja, personajes llenos de contradicciones y una verdad que parece alejarse cada vez que estamos cerca de descubrirla. Furia apuesta por esa tensión y por los dilemas morales que aparecen cuando la búsqueda de justicia empieza a confundirse con la venganza.

Por qué sumarla a la lista: porque no todo pasa por descubrir quién está detrás de un crimen. También importa entender qué lleva a los personajes a actuar como lo hacen y hasta dónde están dispuestos a llegar para conseguir lo que quieren.

10. Alien: Earth

Alien

¿Qué sucede cuando una nave espacial se estrella en la Tierra y libera una amenaza que la humanidad no está preparada para enfrentar? Alien: Earth lleva el terror de la reconocida franquicia a nuestro propio planeta, donde el descubrimiento de criaturas letales abre la puerta a una pesadilla de proporciones enormes.

La serie recupera elementos clásicos de la saga: la sensación de peligro constante, la vulnerabilidad humana frente a una criatura superior y la tensión de no saber quién conseguirá sobrevivir.

Pero también introduce conflictos vinculados con la tecnología, las corporaciones y el poder, quizás muchos no quedaron conformes con su final, pero es propicio para seguir creando mas.

Mi recomendación para cerrar la lista: si te gusta la ciencia ficción oscura, con atmósferas inquietantes y terror bien construido, no la dejes pasar. Lo mejor es que el miedo ya no está limitado a una nave perdida en el espacio, ahora está mucho más cerca de casa.