Julieta Prandi rompió el silencio tras separarse de Emanuel Ortega: reveló el motivo de la ruptura y apuntó contra su familia

Apenas 27 días después de haberse casado con Emanuel Ortega, Julieta Prandi anunció su separación y sorprendió al mundo del espectáculo. En medio de rumores y versiones cruzadas sobre los motivos de la ruptura, la modelo decidió alejarse del escándalo y viajar a Brasil junto a un amigo para despejarse. Sin embargo, tras regresar a la Argentina, rompió el silencio y contó cómo atravesó el inesperado final de su matrimonio.

En diálogo con LAM, Prandi reconoció que nunca imaginó que su historia de amor terminaría tan pronto. "Uno no se casa para separarse al mes, eso está claro. Yo me casé enamorada, pero a veces pasan cosas en la vida que tuercen el destino de las personas", expresó.

Tras su separación, Julieta Prandi viajo a Brasil en lo que habría sido su luna de miel

La conductora explicó que su viaje a Brasil estaba previsto originalmente como parte de su luna de miel, además de coincidir con sus vacaciones del programa de radio. Pese a la separación, decidió mantener los planes para tomar distancia de la exposición mediática y atravesar el difícil momento personal: "En realidad era parte de nuestro plan porque nos íbamos de luna de miel, con todo lo que pasó necesité unos días para reencontrarme", explicó.

Frente a las especulaciones que surgieron después de comunicar la ruptura, Prandi defendió su decisión de hacer pública la separación y aseguró que se trató de una situación que ninguno de los dos esperaba: "Mi posteo es una consecuencia de una situación que nadie se vio venir. Uno no se casa para separarse al mes, me casé enamorada, pero pasan cosas en la vida que tuercen el destino de las personas", sostuvo.

En ese sentido, evitó responsabilizar públicamente al cantante y dejó en claro que, pese al desenlace, existió una relación marcada por el amor y el acompañamiento mutuo: "No me lo esperaba, no me interesa hablar mal de Emanuel, más allá de lo que se habló en las últimas semanas, somos dos personas que nos amamos y nos acompañamos", insistió.

El posteo con el que Julieta Prandi anunció su separación

Por otra parte, la modelo desmintió que su vínculo con Ortega estuviera atravesado por acuerdos tóxicos y explicó cuáles eran las condiciones que consideraba fundamentales para sostener la pareja: "Nuestro acuerdo no tenía nada de tóxico. Sí teníamos, entre otras cosas, no ocultar ni mentir nunca. Después de todo lo que viví, quería total honestidad", afirmó.

"Lo amé mucho, lo respeté y o cuidé, pero no se puede congeniar", agregó sobre el músico. Aunque Emanuel Ortega había dejado abierta la posibilidad de una reconciliación, Julieta Prandi descartó por completo una segunda oportunidad y fue contundente al explicar su postura: "Es irreversible. A mí me quedó claro que buscamos y queremos cosas diferentes", sentenció.

De todas maneras, reconoció que todavía existen conversaciones pendientes entre ambos, especialmente por los cinco años que compartieron y los vínculos familiares que construyeron durante ese tiempo: "Obviamente tenemos que hablar, vivimos cinco años juntos, nos casamos. Mi cariño para él, sus hijos, que son parte de mi familia, con sus padres, con quienes tuve una relación increíble, va a estar siempre intacto", aseguró.

Rompe el silencio Julieta Prandi https://t.co/ZRhlbRw0FT — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) October 23, 2026

Durante la entrevista, la conductora también se refirió a los nombres de distintas mujeres que quedaron involucradas en las versiones sobre la separación. Una de ellas fue Mariana Marx, amiga de Ana Paula Dutil, expareja de Emanuel Ortega, a quien se había relacionado con un supuesto conflicto.

Prandi negó que esa situación hubiera influido en el final de su matrimonio y aclaró que no existió ningún enfrentamiento entre ellas: "La conocí y no tuve ningún entredicho. Ella misma lo dijo, no tuvimos ningún entredicho, tuvimos una charla normal de libriana, no sé qué, de mi historia, y punto. Mi discusión con Emanuel en ese momento tiene que ver con otra cosa", explicó.

Otro de los nombres que apareció en medio del escándalo fue el de Josefina Lynch, cantante y modelo que también quedó involucrada en las especulaciones por su presencia en el estudio de grabación del músico.

Julieta Prandi rompe el silencio en #LAM https://t.co/Saev0gFS3v — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) October 23, 2026

Sobre este episodio, Prandi reveló que se enteró de nuevos detalles a partir del descargo público que realizó la propia artista: "Me enteré ahora que estuvo tres días en el estudio. Fue tan clara y tan detallista con el descargo que hizo que de hecho me terminé enterando que había estado tres días, no uno como yo creía, en el estudio encerrada con Emanuel", manifestó.

Además, cuestionó la exposición que tomó el asunto y consideró que Lynch "tenía muchas ganas de salir a dar detalles", en referencia a las explicaciones que brindó públicamente.

La furia de Prandi contra la familia Ortega

La ruptura no solo generó repercusiones entre los protagonistas, sino que también provocó una serie de declaraciones de integrantes del entorno familiar de Emanuel Ortega, quienes decidieron intervenir públicamente en la polémica.

Julieta Prandi negó la posibilidad de una reconciliación con Emanuel Ortega

Julieta, Martín, Dante e India Ortega fueron algunos de los miembros de la familia que se pronunciaron sobre el final del matrimonio. Sus intervenciones no pasaron inadvertidas para Prandi, quien cuestionó que distintas personas opinaran sobre una situación privada sin conocer, según su versión, lo que realmente había sucedido: "No sabía que me habíaa casado con tanta gente. Familia o no, los que salieron a opinar y distorsionar los hechos que no conocen les mando mucho amor y les deseo mucha suerte", lanzó con ironía.

De esta manera, mientras las versiones sobre los motivos de la separación continúan circulando, Julieta Prandi dejó en claro que no tiene intenciones de retomar su matrimonio con Emanuel Ortega. Aunque aseguró que el cariño por el cantante y su familia permanece intacto, también marcó distancia de quienes decidieron intervenir en una ruptura que, según sus propias palabras, nadie esperaba.