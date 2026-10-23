La princesa Leonor recibió a Lionel Messi en España: las imágenes del encuentro y el detalle que llamó la atención

La ciudad española de Oviedo vive este viernes 23 de octubre una de sus jornadas más esperadas del año con la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026. Entre las grandes figuras que recibirán el reconocimiento se encuentra Lionel Messi, quien llegó acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y participó de una audiencia con la princesa Leonor antes de la ceremonia oficial.

El capitán de la Selección argentina compartió el encuentro con otras personalidades distinguidas, entre ellas el escritor Julian Barnes y la cantante Patti Smith. Sin embargo, a diferencia de otros premiados, el futbolista no pronunciará un discurso durante la gala que se desarrollará esta tarde en el teatro Campoamor, bajo la presidencia de los reyes de España.

Lionel Messi junto a la Princesa Leonor

La agenda protocolar comenzó durante la mañana en el emblemático Hotel de la Reconquista, donde la princesa Leonor recibió a cada uno de los galardonados. Messi ingresó al salón junto a Antonela, ambos vestidos con elegantes conjuntos oscuros, y posó para la tradicional fotografía junto al resto de los distinguidos.

El encuentro se realizó a las 12.30 en el salón Covadonga, un espacio decorado con una alfombra roja, arcos de piedra y las banderas de los países de origen de los ganadores. Allí, la heredera al trono español, que lució un traje rosa, encabezó la recepción y entregó las medallas de Asturias, presentadas en estuches azules.

La Princesa de Asturias recibe en audiencia a Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Considerado el futbolista más exitoso de todos los tiempos con cuarenta y nueve títulos en su palmarés, su trayectoria profesional se caracteriza por un impacto deportivo excepcional y muy regular en el tiempo. ©FPA #PremiosPrincesadeAsturias #PrincessofAsturiasAwards #LeoMessi #Deportes #Sports — Fundación Princesa de Asturias (@fpa) October 23, 2026

Durante la actividad, una locutora anunció a cada una de las personalidades, que aguardaban de pie su turno para acercarse a Leonor y recibir unas breves palabras de felicitación. También estuvo presente la infanta Sofía, mientras que los reyes Felipe VI y Letizia participarán más tarde de los actos centrales.

La expectativa en Oviedo es enorme, ya que la ceremonia representa uno de los acontecimientos culturales y sociales más importantes de España. Cada año, la ciudad asturiana se convierte en el centro de atención internacional por la presencia de destacadas figuras del deporte, la ciencia, la cultura y otras disciplinas.

Los premiados junto a la Princesa Leonor

Para quienes quieran seguir desde la Argentina cada detalle de la ceremonia, desde la llegada de la Familia Real hasta el momento en el que Lionel Messi suba al escenario para recibir su distinción, habrá diferentes alternativas de transmisión televisiva y digital.

El evento podrá verse de manera gratuita a través de RTVE Play, el canal oficial de YouTube de RTVE Noticias y el sitio web de la Fundación Princesa de Asturias, que ofrecerá una cobertura en directo de la jornada.

Por qué Lionel Messi recibirá el Premio

El reconocimiento que recibirá el futbolista argentino es considerado una de las distinciones más prestigiosas del mundo y busca destacar no solamente los logros profesionales de sus ganadores, sino también su comportamiento ejemplar y los valores humanos que transmiten a la sociedad.

Premio Princesa de Asturias

En el caso de Messi, el jurado fundamentó su decisión en su extraordinaria trayectoria deportiva, marcada por una extensa lista de récords históricos y una permanencia de casi dos décadas entre los mejores futbolistas del planeta.

Además, los responsables de la distinción resaltaron su capacidad de liderazgo tanto en la Selección argentina como en los diferentes clubes en los que desarrolló su carrera, consolidándose como una figura indiscutida del fútbol internacional.

Otro de los aspectos que se tuvieron en cuenta fue su influencia más allá de las canchas. El actual jugador del Inter Miami logró trascender las fronteras del deporte y convertirse en un referente mundial, especialmente por su impacto en las nuevas generaciones y su contribución a la promoción de la actividad deportiva entre jóvenes de distintos países.

Messi fue acompañado de Antonela Rocuzzo

Por último, el reconocimiento también estará acompañado por un incentivo económico que Messi decidió donar en su totalidad a causas sociales. Según lo informado, el dinero será destinado a su fundación, desde donde se financiarán proyectos vinculados con la educación y la salud infantil en comunidades vulnerables.

De esta manera, Lionel Messi sumará una nueva distinción a su extensa carrera, esta vez por una combinación de sus éxitos deportivos, su influencia internacional y su compromiso social.