Chororô bolsonarista: Flávio perdió con Lula y ahora pide anular las elecciones

Hubo que esperar poco más de una hora. Con los números ya cerrados, Flávio Bolsonaro apareció en la sede de su partido en Brasilia y dejó en claro que no piensa felicitar a nadie. El senador, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, perdió el balotaje contra Luiz Inácio Lula da Silva y anunció que no reconoce el triunfo del PT. Su pedido: que se anule la elección.

El resultado fue realmente épico. Lula obtuvo el 51,76% de los votos contra el 48,24% de su rival y consiguió su reelección , después de dar vuelta una primera vuelta en la que había quedado detrás. Para Flávio, que llegó al domingo como favorito, la remontada fue difícil de aceptar.

Flavio Bolsonaro antes de ser derrotado por Lula Da Silva

Su discurso fue corto y furioso: "Hay mucho que aclarar antes que Brasil reconozca esta barbaridad que acaba de pasar". Y enseguida apuntó a un nombre propio: "Es inaceptable que un ministro de la Corte, por primera vez en la historia, que es abogado de Lula, haya firmado eso y cambie las reglas de juego a las 17:01. Lo que pasó no fue normal".

Fue más lejos todavía. " Es imposible reconocer el resultado ", sostuvo, y remató que "las elecciones deben ser anuladas por el modo en que sucedieron". Para cerrar, sumó una queja difícil de comprobar: "Eso jamás pasó en la historia de Brasil. Yo nunca voy a saber entonces cuántos votos podría haber tenido. Es inexplicable".

El horario extendido, en el centro del berrinche bolsonarista

El blanco de su enojo es la decisión del ministro del Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin, que fue abogado de Lula antes de llegar a la Corte. Zanin ordenó extender el horario de votación hasta las 19, dos horas más de lo previsto, después de recibir denuncias de personas que no podían llegar a sus centros de votación.

❗️ Bolsonaro says 'IMPOSSIBLE' to RECOGNIZE ELECTION RESULTS — calls for ANNULMENT of ELECTIONS Claims IRREGULARITIES left him UNABLE to know how many votes he 'COULD HAVE WON' 'WE WILL USE OUR LEGAL TEAM TO SEEK THE ANNULMENT OF THESE ELECTIONS' https://t.co/VmvMeAh7Ur — RT (@RT_com) October 26, 2026

El detalle que Flávio omitió es que el pedido no fue solo del PT ya que la campaña de Lula reclamó la extensión en todo el país por la reducción de colectivos en ciudades como Salvador y San Pablo. El propio equipo bolsonarista pidió una prórroga para las zonas golpeadas por lluvias, inundaciones y cortes de luz, sobre todo en Minas Gerais y Rio Grande do Sul.

Zanin entendió que los problemas exigían una respuesta urgente para garantizar el derecho a votos y es por eso que las autoridades electorales aclararon después cómo se aplicaba: la extensión solo valía para las mesas que seguían abiertas. Las que habían cerrado a las 17 no reabrieron y pasaron al escrutinio normal, de modo que los votos ya emitidos no se tocaron.

Cristiano Zanin

En otras palabras, la "barbaridad" que denuncia Flávio es una medida que su propio comando de campaña también solicitó, aunque para otras regiones. Su argumento de que nunca sabrá "cuántos votos podría haber tenido" deja afuera ese dato.

Pero este guion es bastante conocido por los y las brasileras. Cuando perdió con Lula Da Silva en 2022, Jair Bolsonaro también evitó reconocer la derrota, y lo que siguió terminó en la toma de edificios de los tres poderes del 8 de enero de 2023. Esta vez el apellido es el mismo, el rival también, y la reacción ante la derrota se parece mucho y una vez más, deja mucho que desear.